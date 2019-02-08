【流浪地球】上映4天即有高清老翻僅售1元　片商網民共護國產電影

國產科幻電影《流浪地球》在內地農曆新年檔期的票房和口碑雙雙豐收，大年初一至今上映4天，票房已經突破10億元（人民幣．下同），同時也在豆瓣電影評分獲得8分的高分。惟原來《流浪地球》的工作人員沒有時間慶祝票房，幾乎把全部精力用在投訴和封堵盜版上。 全因近日有內地媒體發現，部分賣家在某二手平台叫賣盜版《流浪地球》，聲稱是完整版高清資源，售價低至1元，更有人將正在上映的多部賀歲片打包出售，售價不過2元。

有賣家在網上叫賣《流浪地球》影片資源，聲稱是「高清完整版」，售價低至1元。（網上圖片）

賣家自建網站播放盜版影片

據北京青年報8日報道，通過某二手平台搜索「流浪地球」發現，有不少賣家在銷售《流浪地球》，價格從1元到5元不等。據介紹，購買後賣家會發送一個影片播放網站，包含《流浪地球》不同清晰度的版本，但影片播放時螢幕上偶爾會出現某賭博網站的推廣廣告。

報道指，有賣家自稱播放影片的網站是自行搭建，影片來源可靠，但承認網站可能被封鎖。網站被封鎖發給買家的網址就會失效，但如果花198元成為代理，不管網站是否被封均可無限「拿貨」，永久獲得網站上的影片資源。

另外，還有賣家在網上加密分享「發貨」，買家可保存後在線觀看或下載，在觀看時也會出現某賭博網站的推廣廣告。

片方：網絡盜版觀看數或超2千萬次

電影熱映卻招來網上盜版氾濫，《流浪地球》製片人龔格爾對此回應稱，他們是在大年初二即收到了盜版的相關通知，雖然之前已有所準備，但是仍沒阻擋住盜版的勢頭。

據介紹，為了防止盜版，《流浪地球》製作方從源頭就嚴格把控層層加密，在製作端嚴格把控層層加密，減少一切非必要素材接觸。在上映後，安排了三個防盜版團隊日夜守護，也有不少網民自發舉報盜版連結，協助製作方打擊盜版。而在發現盜版後，《流浪地球》片方也已經向有關部門反映。

根據片方下載的技術分析，市面上的盜版依然是採用了放映機同軸架設機器偷拍的方式。而按照片方的保守估算，全部春節檔影片到現在為止，網絡盜版觀看數量超過2000萬次。

（北京青年報）