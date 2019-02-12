拒可口可樂改喝「藍叫」才有力！　福建國產飲料名讓人臉紅了

中美貿易戰休戰期限3月1日即將到來，近日福建有一家公司趁勢推銷自家產品「藍叫可樂」，標語為「藍叫有力量」，要求大家拒喝美國製造的可口可樂。 只是該款飲料被命名為「藍叫」，有閩南語諧音「男性生殖器」的意思，立刻讓「有感」的網民笑翻了。

福建推出的「藍叫」可樂引起網絡熱議。（翻攝網絡）

根據內媒報道，該款「藍叫」可樂是由福建省一家公司製作的產品，由於當地也為閩南語通行地，被網民推測廠商是故意藉名稱諧音近似男性生殖器（閩南語）以炒熱話題，並且搭上中美貿易戰熱潮，以「拒喝美國可口可樂」為標語，要中國人喝藍叫可樂，「藍叫有力量」。

除了搞笑標語，事實上廠商也想藉名稱「藍叫」傳達一種處事態度，提醒所有在艱苦中的人們「再難也不要叫，再難也不能投降」。

另外，廠商在宣傳上，除了利用諧音搞噱頭外，過去藍叫也有許多搞笑的廣告台詞，像是「愛上藍叫，讓你欲罷不能」、「藍叫，來自大海深處的味道」等，都成功讓人留下深刻印象。

在看到藍叫可樂的標語後，更有網民表示「這會被告性騷擾吧」、「女權團體要站出來了」、「這家公司肯定是故意的」、「就是一家山寨版的可樂」，但藍叫一詞也引起許多人注意，開始玩起諧音梗，「若是我用吸管喝，不就變素（閩南語「吸」的含意）藍叫」等搞笑留言。