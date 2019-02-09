【可樂迷福音】美國版可樂新推橙味雲呢拿　仲有呢啲又試過未？

「可口可樂」這飲品伴隨着不少人成長，最受歡迎當然是原味，而近日可口可樂公司就宣佈，將於本月底於美國發售新口味－橙味雲呢拿（Orange Vanilla），同時是相隔10年後再度推出的新口味，消息隨即引來一眾可樂迷關注。

官方消息指，今次的橙味雲呢拿可樂一共有2款，包括原裝版及無糖版，將在本月25日於全美國發售。（可口可樂官方網站圖片）

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官方消息指，今次的橙味雲呢拿可樂一共有2款，包括原裝版及無糖版，將在本月25日於全美發售，但香港暫時未有相關消息。可口可樂公司分別曾於1985年及2002年推出櫻桃味及雲呢拿味，而在上年1月，他們更重新為「健怡可樂」系列設計包裝及加入數款新口味，包括檸檬、士多啤梨、芒果及橙等。

有外媒曾為新口味作出評價，他們指汽水味道如橙味夾心雪條，橙味的酸度亦不會沖走可樂本來的味道，非常易入口。

1886年，美國藥師約翰彭伯頓（John Stith Pemberton）研發出此口味獨特、可以在冷飲櫃出售的飲料，至今仍是最受歡迎的飲品。（可口可樂官方網站圖片）

可口可樂公司總監凱蒂（Kate Carpenter）指出，自無糖可樂面世後，他們於上年開始研發新口味，當中包括紅桑子（Raspberry）、檸檬薑（Lemon and Ginger）以及橙味雲呢拿（Orange Vanilla），而在上年夏天，他們分別於澳洲及加拿大市場進行測試，結果橙味雲呢拿成為大熱跑出。

呢啲口味你哋又試過未：

+ 5 + 4 + 3

有外媒曾為此新口味作出評價，他們指汽水味道如橙味夾心雪條，橙味的酸度亦不會沖走可樂本來的味道，非常易入口。（可口可樂官方網站圖片）

今次的橙味雲呢拿可樂一共有2款，包括原裝版及無糖版，將在本月25日於全美國發售，但香港暫時未有相關消息。（可口可樂官方網站圖片）

至於今次推出新口味的原因，凱蒂指是希望帶回「無憂夏日快樂回憶」的感覺給消費者。惟新產品的推出時間，正好撞正當地提倡徵收「汽水稅」（soda tax）的日子，對含有游離糖的飲料消費收稅或附加費，以改善當地人不均衡飲食習慣，及平衡當地人患癡肥症所帶來的大量支出，當地大部份城市都支持收稅。

而當地一項市場調查公司的數據指出，比起起碳酸飲品，現時美國人會多買枝裝水，故可口可樂公司希望以新口味吸引顧客支持。另外，凱蒂亦透露，為了配合新口味可樂的宣傳，櫻桃味及雲呢拿味可樂亦會換上新包裝，希望增加新鮮感。

（USA Today、Business Insider）