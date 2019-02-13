新春期間，內地一名女子因為遲到未能上飛機，竟然大打出手，襲擊機場工作人員及警員，連對方的制服也被她扯破。該女子最終亦為自己的行為負上責任，涉嫌阻礙執行職務被警方處以行政拘留10日的懲罰。

打人的王姓女子在成都雙流國際機場準備乘坐深圳航空ZH9570航班從成都前往南京。但到達閘口時，閘口已經關閉。（視覺中國）

事件發生於2月10日，打人的王姓女子在成都雙流國際機場準備乘坐深圳航空ZH9570航班從成都前往南京。該航班計劃於當日下午6時20分起飛，王女於6時12分到達登機閘口時，閘口已於6時05分關閉，因此未能登機。

王女之後找航空公司職員為其解決登機問題。但過程中，王女情緒失控，上前抓扯工作人員，並將其制服扯破。工作人員隨即報警。接報後，四川公安廳機場公安局警員抵達現場處置。由於雙方分歧太大，無法現場調解，警員將雙方移交到候機樓派出所作進一步處理。

女子聲稱「合法權益受到侵害」

到達候機樓派出所後，王女再次情緒失控，激動地衝向正在派出所大廳等候處理問題的機場工作人員。派出所警員見狀，立即上前勸離王女，但王女拒不配合，並三次用手攻擊警員的臉部和頭部，導致其臉部被抓傷。

警方隨即拘捕王女。但在調查詢問過程中，王女反而聲稱自己的合法權益受到侵害。調查取證結束後，警方以「涉嫌阻礙執行職務」為名，對王女作出行政拘留10日的處罰。

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