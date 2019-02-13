山東48歲男子在昆明騎呢徵婚：生仔有15萬　生完可以走

在昆明南壩人力資源市場裏，來自山東的48歲常先生在胸前掛了一個徵婚牌子，牌子寫著：「徵婚，給我生娃娃，給你15萬。」他已經在這裏徵婚了整整兩年。

常先生兩年來在南壩人力資源市場門口徵婚。（昆明電視台K6春城頻道微信公眾號）

常先生在昆明打工、做小生意十多年，從兩年前開始，每逢周一至周五上午9點到11點，他都會穿戴整齊，掛著徵婚牌子站在南壩人力資源市場門口。常先生說，自己今年已經48歲了，因為沒有找到合適的人結婚，特別是沒有孩子，十分著急，所以他才想出了這一招。他希望把自己省吃儉用存下的15萬元（人民幣，下同）拿出來，找個人先給自己生個孩子。

常先生坦言，自己只想找個人生孩子，生孩子是婚姻的唯一前提，在沒有孩子以前不會領結婚證。他更表示即使對方對他沒有感情也沒所謂，「她看不上我這個年齡，她看得上我這個錢，給我生個娃娃她走了，也可以，如果她生了娃娃她不走，我們就一起過日子」。

圍觀者：感覺是個騙局

常先生說，因為自己承諾誰給他生個孩子，就支付對方15萬元，兩年來也有一些人前來應徵，但他覺得對方別有用心，害怕人財兩空，所以一直沒有答允。

不少圍觀者質疑常先生的做法，有人說「哪個正常男人會像他這樣」，也有人說「感覺是個騙局吧，怎麼說呢，如果是我，反正我不是那種會為了錢去出賣自己的人」。

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