挪威華裔球員侯永永領取中國臨時身份證　成功歸化創國足先例

央視體育周二（12日）消息，據德國轉會市場網站中國區管理員微博「Asaikana」消息，此前得到北京國安官方透露歸化入籍的侯永永，已於當日在北京公安部門領取中華人民共和國公民臨時身份證，成為第一名成功獲得中國國籍的外國球員，並可在中國足協註冊為國內球員。

侯永永曾為挪威最佳青少年球員獎得主。（網上圖片）

消息指出，侯永永下一步將申請中國護照，並提交挪威足協開具的相關證明，同時獲得中國國家隊的徵召資格。至於為何領取臨時身份證而非正式身份證，則是因為臨時身份證辦理時間較短，侯永永需要抓緊時間進行國內球員註冊。

內地傳媒此前報道稱，侯永永母親是河南洛陽人，早年移居挪威。侯永永1998年在挪威出生，出身於挪威特隆俱樂部青訓營，15歲轉會至洛辛堡足球俱樂部，16歲代表洛辛堡在聯賽中出場，成為隊史上最年輕的聯賽出場球員，還先後代表挪威U15、U16、U17國家隊多次出場並貢獻進球。此前他的母親在接受採訪時曾表示，希望他有朝一日能夠穿上中國隊的球衣。

侯永永入籍中國的消息早前已數次曝光。2018年9月，傳出國安將引進歸化球員的消息，當時內地多家傳媒報道稱，其目標就是效力於挪威超級聯賽的侯永永和效力於英冠的恩拿利斯（Nicholas Harry Yennaris），2019賽季他們有望以歸化球員的身份參與中超聯賽。

及後，北京國安於今年2月1日在官網宣布，侯永永、李可（原名恩拿利斯）和鄒德海3名球員正式加盟，侯永永和李可將成為中國首批歸化球員；並同時發布官方海報，顯示侯永永和李可是中國國籍。

（綜合報道）