【鬼屋色魔】在菲律賓遊樂場偷摸3女私處　19歲中國男將被控猥褻

繼潑豆腐花女留學生後，又傳出中國籍人士在菲律賓因公共場合行為被捕。據菲媒周二（12日）報道，一名19歲中國男子被控在遊樂場鬼屋的黑暗空間內，對3名菲律賓女子上下其手。

圖為事發遊樂場的鬼屋，位於菲律賓帕賽市（Pasay City）。（網上圖片）

菲媒指出，涉案者是現年19歲的中國男子張陽（Zhang Yang，譯音），是一名網上賭博公司的員工。他上周四（7日）在一家遊樂場的鬼屋內，對3名18歲女生作出不軌行為，警方接報後將他逮捕。

報道引述一名受害女子稱，事發當日她與另7名友人到帕賽市（Pasay City）一座遊樂場的鬼屋玩，然而她和2名同伴在黑暗中遭張男偷摸私處。她當下立即告訴遊樂場警衞，將張男移送警署。張男提議和解，受害人則表示將堅持提告。

帕賽市警署婦幼保護組警員說，張男將被控猥褻罪，最高可判處6年監禁。惟一名受害者母親周二（12日）對當地傳媒聲稱，警方試圖施壓被害人，讓她們接受賠償並取消起訴。報道稱，目前已有5名警方人員因此被撤職。

報道還引述菲國移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）指出，「若一名外國人行為不檢，為民眾安全帶來風險，他可被列入不受歡迎外國人的名單。」

（綜合報道）