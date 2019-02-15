一人犯法株連全家　廣東電白在逃犯家門噴「電詐逃犯戶」斷水電　

據北京頭條14日報道，廣東茂名市電白區樹仔鎮政府為追捕電信詐騙逃犯，近日推行新政策，在涉案人的住宅門口噴上「電詐逃犯戶」字樣，並實行斷水斷電及凍結直系親屬的身份證和銀行卡。 一人犯罪、株連全家的措施立即引起內地網民熱議。當局解釋指，有關法做是參照廣西賓陽縣政府，確實取得成效。

當地政府發布《致在逃人員家屬的一封信》，說明對電詐在逃人員家實施打擊具體措施。（網上圖片）

報道稱，當地政府對2月10前不到案的涉案人員家庭作出三項措施，一是一律停水、停電；二是一律在涉案人員房屋前後左右噴上「電信詐騙戶」紅色字樣；三是一律凍結涉案人員及其直系親屬的身份證、銀行卡。又呼籲涉案在逃人員的家屬「動員和規勸涉案在逃的親人，早日結束心驚膽戰的日子」，並提醒他們「包庇、窩藏、資助在逃人員是嚴重的違法行為，千萬不要為了親情而置法律不顧。」

其後，有網民在13日發文，曝光部分電騙在逃人員住宅大門的墻上已被噴塗上「電詐逃犯戶」字樣，引發熱議。有人認為，「官方潑油漆」的行為雖然有些極端，但如果存在「親戚帶著親戚，同村人帶著同村人」的詐騙形式，應該會有警示意義。但也有人質疑此舉是否有「一刀切」之嫌或牽涉到一些無辜的人，認為對親屬是否包庇在逃人員這一問題應該做一個區分，並差別對待。

對於各方的質疑，當地政府14日回應稱，此舉是參照了廣西賓陽的做法，新措施實施後也的確有逃犯自首歸案，又強調確定是通緝犯的家才噴的。

據公安部2018年披露，全國有7個地區被列為第一批地域性職業電信詐騙犯罪源頭地，廣東茂名市電白區位列其中，且當地慣用「假冒熟人和領導」的方式進行詐騙。

（北京頭條）