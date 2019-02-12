內地男過年帶「高顏值」女友見家長　警員突上門：她是詐騙通緝犯

很多情侶都會趁農曆新年帶另一半「見家長」，內地廣東茂名一男子年初二（6日）當日就帶同23歲的女友回家拜年，親友及鄰居看到其女友年輕貌美都非常羨慕，不料消息傳開後，民警竟然上門拘捕女友，並指出她是在逃一年多的詐騙案通緝犯。

廣東茂名一男子年初二帶同女友回家拜年，其間民警突然上門，揭發女友為詐騙案通緝犯。（微博圖片）

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大年初二（6日）晚上，廣東省茂名市一男子滿心歡喜帶同劉姓女友回到位於到電白區水東鎮的老家與父母見面，卻令兩老大跌眼鏡。男子起初高興地向親友們介紹女友，由於劉年僅23歲，又擁有大眼睛、高鼻樑等「年輕貌美」條件，旋即成為親友及鄰居之間的焦點。就在眾人談得興起，氣氛一片歡樂之際，民警竟突然找上門，揭發劉女是正被通緝的詐騙犯，並當場將其拘捕。

被捕的劉姓女子涉嫌於前年詐騙河南一名老農民1萬元人民幣，被當地警方通緝。（微博圖片）

原來劉女涉及一宗前年發生的電騙案，2017年9月，她曾向河南新野縣一名老農民謊稱其兒子因嫖妓被捕，成功詐騙1萬元人民幣（1.15萬元港幣）。案後她被河南警方通緝，一直不敢回家或高調露面。直至今年農曆新年，因受到男友及其家人熱情邀請，劉女決定冒險跟隨男友回鄉，但剛好警方今年重點追捕涉及詐騙案的疑犯，她輕易就被警員認出。

茂名市電白區警方將事件上載至官方微博，貼出劉女的相片，並形容她為「高顏值詐騙犯」，引起網民熱議。有人直指劉非常年輕，慨嘆她誤入歧途，「這麼小的年紀，長得也不算醜，幹嘛做這種事」。亦有網民「錯重點」，認為劉稱不上是「高顏值」，「顏值高？難道是我的審美觀出了問題」，「這顏值一般般吧⋯⋯抓得好」，「只有長得普通的女人才會老老實實的過日子，稍微有點姿色的女人，都會讓你知道這個世界上她們有多麼不平凡」。

（綜合）