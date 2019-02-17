女兒的倉鼠過不了火車安檢　爸爸狠摔在地上：死的可不可以帶？

近日，江蘇金先生一家三口攜帶倉鼠進火車站時被安檢人員阻止，父親解釋其女兒養了倉鼠多年，感情深厚，希望安檢人員通融一下。 安檢人員執意不准這家人攜帶倉鼠上火車，這名父親竟然當著女兒面前將倉鼠狠狠摔在地上，然後質問：「活的不讓帶，死的可不可以？」

2月15日（上周五），金先生一家在江蘇宿遷市準備乘坐火車回河南老家，因隨身攜帶倉鼠而在進站的時候被安檢人員攔下。根據規定，活體動物一律不得隨身攜帶乘坐列車。

倉鼠被摔後雖然受了傷，但並不致命。事後民警將倉鼠放生。（《現代快報》）

為此，金先生一家和安檢人員解釋了半天，指倉鼠為女兒所養，感情深厚，但安檢人員執意不准其攜帶。金先生及其妻子有些惱火，責怪安檢人員不通人情，並執意要攜帶倉鼠進站上車，甚至試圖強闖安檢，安檢人員唯有報警處理。

民警到場後對金先生一家強闖安檢的行為進行了批評教育，金先生及其妻子見實在無法帶倉鼠上火車，情緒激動起來，金先生竟突然將倉鼠狠狠的摔在地上，然後質問民警及安檢人員：「活的不讓帶，死的可不可以？」

內媒報道稱，這隻倉鼠被摔後雖然受了傷，但並不致命。事後民警對金先生的過激做法給予了批評，並將倉鼠放生。

攜帶寵物上火車需提前辦理托運

根據《鐵路進站乘車禁止和限制攜帶物品的公告》第六條相關規定，以下危害列車運行安全或公共衛生的物品均不能攜帶：可能干擾列車信號的強磁化物，有強烈刺激性氣味的物品，有惡臭等異味的物品，活動物（導盲犬除外），可能妨礙公共衛生的物品，能夠損壞或者污染車站、列車服務設施、設備、備品的物品。若旅客想攜帶寵物乘坐火車，需提前辦理托運手續。

（《現代快報》）