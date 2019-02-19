【只許州官放火】網警指健美影片「色情」　反被揭俾like色情動畫

如今女性健美訓練本已是司空見慣的事情，然而日前，廣東茂名卻有網警在一名女性微博用戶的形體訓練影片下方留言，提醒該名用戶「傳播淫穢色情資訊屬違法行為，公安機關將依法予以處理」。涉事用戶隨即回應，要求「處理時請出示調查內容及官方文件。我將依法進行維權、上訴」。 涉事網警受到網民一面倒撻伐，有趣的是，網民發現該賬戶還曾讃好一則內容為色情動畫截圖的微博，紛紛諷刺其「两副面孔」「公私分明」等。不過，亦有網民認為網警只是在用讃好來記錄待處理微博。 目前這名網警已私訊向涉事微博用戶道歉。

微博用戶「Lara殿」回應網警「色情」指控，稱將依法維權、上訴。（微博截圖）

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涉事微博用戶「Lara殿」微博認證為澳洲「IFBB比基尼高組全國第二，AWNBS比基尼全國第二」，她上年7月發布一則2017年6月的健美訓練「形體記錄」影片。然而廣東茂名的網警周一（18日）突然評論該微博稱，根據相關法律和規定，利用互聯網發布或傳播淫穢色情資訊屬於違法行為，「公安機關將依法予以處理」。

Lara殿隨即回應表示不解，她要求警方「請依法處理。處理時請出示調查內容及官方文件。」但自己亦會依法進行維權、上訴。她解釋其影片是「健美比基尼舞台形體示範」，着裝則是於國際健美聯合會（IFBB）旗下賽事的指定賽服，「我就不信了，一項好好的競技體育開展有這麼難？」該網警帳號其後則透過私訊向Lara殿道歉。

事件引發網民迴響，不少人力挺Lara殿，認為網警將這名「高水平運動博主」的健美影片歸類為色情，「越來越不干正事」。更有人發現該名網警疑似曾為一則涉及戀童、亂倫等情節的色情動畫微博「俾like」，原來是「只許州官放火」。不過亦有網民緩頰道，這名網警或許是「被盜號了」，還可能只是用讃好的方式，記錄下違規內容以待處理。

網民熱議：

嘩，網警戀童癖嫌疑滿滿的耶 甚至在文革時期都是允許老百姓穿泳裝的 有些人審美扭曲三觀也扭曲，那麼多真正低俗的不管 「這是改圖的！」「被盜號了」「臨時工幹的我們已經開除了」

（微博）