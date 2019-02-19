河南警方破獲「白牌車」犯罪集團　成員皆為殘疾人

自2018年12月份以來，河南鄭州警方接到多起舉報「白牌車」侵害乘客利益的報警電話，同時市區內接連發生多起「白牌車」妨害執法的事件。 對此，鄭州警方結合掃黑除惡專項鬥爭，迅速組織警力開展打擊「白牌車」違法犯罪專項行動，並成立專案組進行偵查。

河南警方正銷毀「白牌車」。（VCG）

據早前報道，2月18日，鄭州警方發佈了打擊「白牌車」專項行動的階段性成果，並提供以殘疾人李某某為首的白牌車犯罪集團為例。

警方表示，此前，交管部門就時常接獲以「港灣」白牌車的投訴電話，多達百餘個。因此開始追查，並發現李某某犯罪集團，打著「港灣」出租車公司的旗號，吸納省內數十名殘疾人加入，利用改裝成的高仿出租車在鄭州市大肆進行非法營運活動。

警方補充說明，該集團成員在遇到交通執法部門查處時，竟然透過暴力威脅手段尋釁滋事、妨害公務，逃避懲罰，成為交通運輸領域的一顆「毒瘤」。

今（2019）年2月15日凌晨，在掌握大量犯罪事實基礎上，鄭州警方組織出動警力一百餘人對該集團成員實施集中抓捕。

當日上午10時，以李某某為首的3名犯罪成員被成功抓獲；下午2時，再抓獲6名；截至下午4時，隨著最後一名骨干成員白某的落網，該集團被正式摧毀，共抓獲犯罪嫌疑人10名，查扣非法營運的白牌車10輛。

經警方審訊後，該犯罪集團供述了自去年12月份以來，在市內金水區、鄭東新區、高新區及高鐵東站實施的多起黑出租妨害執法的案事件。

目前，李某某等10名嫌疑人分別以涉嫌妨害公務、尋釁滋事被警方刑事拘留，專案組已查實該團伙實施的妨害公務、尋釁滋事等犯罪事實十餘起，案件正在進一步辦理中。

（大河報）