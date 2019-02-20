冒用95年女兒證件坐高鐵被識破　「老賴」70後母辯稱：捱夜多變老

據浙江新聞19日報道，浙江麗水市一名70後的張姓婦人試圖假冒自己24歲女兒坐高鐵，惟驗票時被工作人員識破身份證照片與本人樣貌差別太大。而張姓婦人卻竟辯稱，自己是因為最近捱夜太多，所以看上去比較老。

2012年起，內地所有旅客列車實行車票實名制。乘客在購買火車票和乘坐火車時，需要登記、核查個人的真實姓名和身份。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，事發在16日下午，張姓婦人在麗水高鐵站過安檢時神色慌張，工作人員核驗車票時發現，雖然票面與身份證信息相符，但其所持身份證照片和本人樣貌不符。當工作人員提出質疑時，該婦人卻辯稱：「我只是最近經常跑來跑去跑去，加上捱夜，所以看上去有些老。」還強調自己和證件上的照片都是長頭髮的造型。

工作人員經仔細查看後，發現兩者雖然臉型相似，但張某某實際上明顯要老很多，因此懷疑她冒用他人身份證件，通報鐵路派出所民警調查。而民警最後通過技術識別對比，確認身份證確非女子本人。張姓婦人才坦承自己是冒用了女兒的身份證。

失信被執行人俗稱「老賴」，內地鐵路總公司等八部門2018年5月聯合發布，對特定嚴重失信人限制乘坐火車、飛機、出入境等，做出規定。（資料圖片/視覺中國）

據悉，該名婦人因生意經營不善欠下債務，涉及1200萬元人民幣，被法院強制執行，但她拒不履行法院判決，因此被法院限制消費列入「黑名單」，無法乘坐高鐵和飛機。

報道稱，張姓婦人早前已經被法院司法拘留過，之後仍沒有按要求償還借款，並四處躲藏逃避執行。這次她依然以無力償還為藉口，拒絕履行還款義務，目前已再次被司法拘留。

（浙江新聞）