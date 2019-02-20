福州見義勇為被拘男子移送檢方　律師：若遭起訴將作無罪辯護

近日，居住在福州市的哈爾濱男子趙宇因阻止施暴者涉嫌故意傷害被警方拘留一事引發關注。 據內地媒體20日報道，福州市公安局晉安分局以過失致人重傷罪將趙宇移交晉安區人民檢察院。

趙宇此前對自己被刑拘表示非常不理解。（影片截圖）

晉安區人民檢察院相關負責人告訴央視記者，目前，他們已通知趙宇等涉案人接受審查核實相關情況。檢察機關表示，刑法鼓勵公民見義勇為，如果是正當防衛，根據情節可從輕、減輕、甚至免除刑責。檢方在辦案過程中也會充分考慮這個情節。另據《新京報》消息，趙宇的代理律師之一範辰表示，「如果檢察院決定起訴，我們將為趙宇做無罪辯護。」

事情發生在2018年12月26日晚。當天晚上趙宇在其租住的房屋內聽到有人喊救命，出去後發現一男子李某正對一女子進行侵害，為制止其行為，趙宇在拉扯中踹了李某一腳。三天後，李某向福州警方報案，警方認定其是重傷二級。趙宇因涉嫌故意傷害罪被福州警方刑拘14天。

這讓趙宇非常不理解，他認為明明是救人，結果反成了故意傷害。而李某對內媒表示，自己在被趙宇踹傷之前，只是站在女住戶家門口，他也不知道趙宇為何無緣無故的要踢他。之前在媒體的采訪中，他則要求記者「晚一點打過來，他們在這邊打麻將聽不見」。

被趙宇踢傷的男子李某自稱「二級傷殘」。（影片截圖）

「趙宇案」疑點重重

對於此案，中共黨媒《人民日報》旗下官方微信公眾號「俠客島」20日 發布了題為「見義勇為十四天，強姦未遂打麻將？」的文章，並提出多個疑點。

文章首先指出，對於一個存在多位證人、明顯具備現場暴力痕跡、受害人有明顯傷情的案件，當地警方為什麼沒有早一點立案處理？至於趙宇屬不屬於見義勇為，李某屬不屬於強姦未遂也未有定論。文章還質疑，福州警方刑拘趙宇的事由是否充分，為什麼自稱「二級殘疾」的李某還能去打麻將？

文章認為，這一切不合理之處都需要福州警方一個充分的解釋。

趙宇此前遭福州警方刑拘14日後釋放。（影片截圖）

正當防衛制度未優先保護防衛人

據悉，從法律上來講，見義勇為屬於典型的正當防衛。中國《刑法》明確規定：針對「正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬於正當防衛，不負刑事責任」。

但「俠客島」的文章引用法學教授勞東燕觀點稱，在現有的司法導向下，普通公民遇到不法侵害，千萬不要防衛，最好的辦法就是逃跑。一旦防衛，要麼被對方打死或打傷，要麼就是自己進監獄。因為現有的正當防衛制度，根本就不是站在防衛人這一邊，而優先保護的是不法侵害人。

（綜合報道）