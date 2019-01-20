癡漢求愛不遂持刀潛女子家中反被殺　警拘女子家人拒承認正當防衛

去年年中，河北一名男子向打工時認識的女大學生表白被拒後，多次致電騷擾，又尾隨跟蹤她回到老家。一次持刀翻牆闖入其家中，刺傷女事主及其父母後，卻被他們「反殺」身亡。 女事主事後向媒體表示，死者「曾受特殊訓練，身體素質極好」​，他們一家三口能「反殺」實屬僥倖。 案發後，因涉嫌故意殺人罪，女事主被刑事拘留後取保候審，父母則被羈押在看守所。雖然檢方認為「反殺」的行為有正當防衛性質，可脫離羈押，但當地警方卻拒絕認可，並以涉嫌「故意殺人罪」將三人移交審查起訴。

事發後，遇襲的小雨父親身上有明顯傷勢。（網上圖片）

女事主王小雨（化名）今年21歲，在河家張家口的一所大學讀書，老家位於河北淶源縣鄧家莊村。為補貼家用，她在去年寒假，到北京的一家飯店做服務員，並認識到來自黑龍江的26歲男子王磊（化名）。兩人經常聊天，王磊經常對她示好。

同年4月底，王磊正式向小雨表白，卻被對方以「有男朋友，不喜歡」為理由拒絕。他之後心有不甘，來到小雨的員工宿舍樓下守候糾纏，更尾隨小雨回到淶源，多次到其家中騷擾。鄧家莊村村委會的報告指出，他經常帶刀遊蕩在該村，又曾恐嚇要讓小雨「一家不得安寧」。據稱小雨曾經報警，卻未能阻止王磊，警察一來到他就會躲藏離開。

死者「曾受特殊訓練，身體素質極好」​

時至7月11日晚上11時左右，王磊手持伸縮棍、水果刀翻牆闖入小雨家中。淶源縣公安局《起訴意見書》顯示，王磊與小雨一家發生肢體衝突，使用甩棍、水果刀傷人，導緻小雨腹部、其母趙印芝手部、其父王新元胸腹部腿部及雙臂受傷。之後，小雨用家中菜刀的菜刀背擊打王磊背部；王新元使用木棍、鐵鍬擊打王磊，並用菜刀劈砍王磊頭頸部；王磊倒地不動後，趙印芝用菜刀劈砍王磊頭頸部。最終王磊因頸部受傷嚴重死亡。

另據小雨憶述，當晚發現王磊進入大院後，自己立即報警，父親走出去跟他對質。報警完畢後，她和母親來到院中，發現父親已被王磊打倒在地，又氣又怕，便上前幫忙。「他這次去，比平常還過激，弄傷了我們3個人。如果我們不打他，他可能就把我們打死了。」小雨指，王磊身高1米8，身材魁梧，曾經「受過持續特殊訓練，身體素質極好」，他們一家人能活下來，也屬僥倖。

死者王磊。（網絡圖片）

檢方建議放人 公安局稱

事件發生後，小雨及其父母被刑事拘留，小雨之後被取保候審，其父母則被批准逮捕，羈押在看守所。王磊的父親稱：「手段太殘忍，殺人就要償命，我的獨兒沒有了。」

而淶源檢察院發出的《建議書》則稱，趙印芝主觀上沒有故意殺人的意圖，屬刑法規定的正當防衛，建議對其變更為強制措施。

不過，該建議未被淶源縣公安局採納。公安局認為，趙印芝在未確認王磊是否死亡的情況下，持菜刀連續數刀砍王磊頸部，具有故意傷害的意圖，另案發時其手段較為殘忍，不計後果，無法保證其脫離羈押後不致發生社會危害性。

10月17日，淶源公安局移交審查起訴，認為三人已觸犯刑法，涉嫌故意殺人罪。王家的代表律師則指出，王磊的行為已經構成非法侵入他人住宅罪、故意傷害或殺人罪，屬於正在進行的行凶、殺人等嚴重危及人身安全的暴力犯罪行為。根據《刑法》，王家三人均有權利進行防衛行為，且不受防衛限度的要求。

網民評論：

「別人都帶刀到家裡了，還不能反抗？」 「檢察院都認定正當防衛，警察不同意。那警察應該在這個男的翻進屋子的時候及時出警來抓人啊！」 「這個『經過長期特殊訓練、具備一定反偵察能力』的死者，到底是個什麼身份？他怎麼具有這些普通人不可能接受的訓練？曾做過什麼工作？怎麼能數次準確找到女孩子的住所？ 」 「若一個國家的老百姓面對傷害，事前公共安全部門不能保護自己，事發當時不許自己保護自己，事後法律無法保護自己，就無怪這個國家整個社會一切向錢看，向權看。」

（新京報／上游新聞）