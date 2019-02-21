中國「阿膠」需求旺　巴西驢隻遭殃　當局憂數年內滅絕

驢皮製補品「阿膠」在中國需求旺盛，中國也大量從其他國家進口驢隻。而部分不法商販則為了藉此賺錢，無所不用其極，早前在非洲造成偷竊和虐畜行為，近期類似事件又在巴西發生。 近期巴西警方接獲多宗匿名報案，指部分商家可能因沒有屠宰資質，而把驢隻活活餓死以後再出口。當局憂慮如是下去，巴西驢隻在數年內即面臨滅絕危險。

巴西「阿膠」熱銷中國，被爆驢隻屠宰前先餓死，當局憂數年內滅絕。（資料圖片）

台灣《中央社》報道，巴西東北部巴伊亞州（Bahia）城市卡努杜斯（Canudos）居民上月底向當地警方匿名投訴，約200隻將被宰殺並出口到中國的驢在一座農場餓死，另有800隻牲畜亦面臨相同命運。

巴伊亞警方並非首次接獲類似報案。數月前，該州另一城市伊塔佩廷加（Itapetinga）的一座農場，亦有數百隻驢被發現飢渴致死。這兩宗動物大量死亡案件引起當局注意，按照驢隻當前餓死速度推估，幾年內或在巴西面臨滅絕。

報道指出，巴西驢隻屠宰量自2016年起不斷增加，驢皮外銷到中國煎煮濃縮後，製成被認為具藥用價值的固體動物膠「阿膠」。根據中醫藥典，阿膠可治療月經失調、貧血、失眠甚至性無能等健康問題，被稱為養顏補血聖品。

阿膠是由驢皮為主要原料熬製而成，被認為具有滋補等功效。（資料圖片）

驢隻出口量2年增8倍

近年來，與中國的貿易協定促進了巴西驢隻出口。據統計，2016年巴西出口2萬4918噸的馬、驢和騾，主要銷往中國和越南。去年出口22萬6432噸，在短短兩年內提高808%。

巴西法律規定，冷凍食品工廠必須獲得農業部批准才能屠宰驢隻，惟目前全國只有6家食品廠獲准。警方調查發現，有驢隻死亡的農場是由中國商人承租。有驢隻捍衞組織指出，卡努杜斯農場的情況慘不忍睹，除了飢渴而死外，還有很多出現嚴重營養不良。

據《紐約時報》先前報道，由於中國對阿膠的大量需求，其本國驢隻數量已從全世界最多的1100萬減少到不超過600萬，因此開始大量進口驢皮，非洲國家肯尼亞因此出現許多嚴重的驢皮盜竊和虐畜行為。總部設在英國的非營利組織「驢庇護所」（Donkey Sanctuary）去年發布的一份報告顯示，全球4400萬隻驢中，每年約有180萬隻因製造阿膠被殺害。

（綜合報道）