【福州男見義勇為反被拘】獲救女子：哪怕家庭不要也要還恩人公道

福建福州的21歲男子趙宇為阻止女鄰居被施暴將施暴者打傷。事後卻遭警方以涉嫌「故意傷害罪」刑事拘留，其後更被以涉嫌「過失致人重傷罪」移送檢察院審查起訴。此事在網上引起廣泛關注，警方最終亦以「為弘揚社會正氣，鼓勵見義勇為」為由，對趙宇作出不起訴決定。 在事件中獲救的鄒姓女子表示，她一開始不想把事情搞大，所以並沒有打算起訴施暴者，沒想到對方卻反咬其恩人。她直言，自己瞞著家人在娛樂場所工作，身份曝光後恐怕會「家變」，但為了恩人，自己「什麼都可以」，哪怕家庭都不要，也要還他一個公道。

趙宇見義勇為救人，卻反被拘捕。（網上圖片）

事件發生後，險被施暴的鄒女個人資料也逐漸曝光，因為其在娛樂場所工作的緣故，有網友質疑兩人「設局陷害」施暴者李華，而李華在接受傳媒訪問時，也聲稱她與趙宇「有關係」。鄒女否認上述講法，形容自己近期處於恐懼狀態，一聽到有人敲門就渾身發抖，又擔心施暴者上門報復，陰影揮之不去。

鄒女回憶事發當晚細節時表示，警察接報到場後直接帶他們去派出所筆錄，她把過程整個說了一遍，包括李華打她等細節。警察也沒問「要不要立案」之類，做完筆錄，就讓她回去了。鄒女直言，自己沒想要去控告李華，也不想把事情搞大，其自身的一些原因也不允許。

受害者感愧疚和糾結

鄒女稱，在事件發生後3日（12月29日），趙宇的岳母和姐姐過來找她，才知道趙宇被關了。她表示，明明自己是受害者，現在卻顛倒過來。「我就覺得我的心不應該那麼軟，那天晚上（26號）就應該告他。如果當時有一點自我保護意識，先發制人，現在就不會這麼被動了。」

鄒女直言，知道趙宇被關進去後，她都崩潰了，覺得良心過不去，同時很愧疚和糾結，不知道怎麼去安慰趙妻。「我們兩個人就一直哭，天天都哭。」她之後一直去陪她老婆，等待趙妻產子，同時到處打聽事情進展，希望能想辦法了事。

瞞著家人在娛樂場所工作

鄒女又說，她的經濟狀況不好，但家人很保守，所以要瞞著家人在娛樂場所工作。但隨著事情鬧大，其個人資料開始洩漏，可能會被家人知道其工作而「家變」，「家庭可能也保不住的，因為這事在我們這裡很丟臉，家裡的人也不會理解，朋友也會用異樣的眼光看我，小孩以後也會有很大的影響。」

但她從警方得知，趙宇必須得到李華的諒解書才能取保，而李華卻向她提出要求，在趙宇賠償的同時，她也要就強暴一事撤訴。「我就想，哪怕趙宇賠的錢少一點，把這個事情了了，我就可以撤訴，我什麼都可以。哪怕家庭都不要，也要還趙宇一個公道」，她說。