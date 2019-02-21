福州男見義勇為反被拘　警方首次公開回應：不予起訴

福建福州的21歲男子趙宇為阻止女鄰居被施暴將施暴者打傷，結果被警方以涉嫌故意傷害刑事拘留，其後更被以過失致人重傷罪移送檢察院審查起訴。 此事在網上引起廣泛關注，網民對於見義勇為卻遭拘留表示強烈不滿。福州警方在周四（21日）凌晨通報案情，稱經檢方認定後，趙宇的正當防衞確有超過必要限度，但「為弘揚社會正氣，鼓勵見義勇為」，最終對趙宇作出不起訴決定。

趙宇最終獲檢察院不予起訴。（網上圖片）

警方在通報中有提及案發經過，指施暴者50歲的李某與女鄰居27歲的鄒某早在去年10月就認識並有多次往來，二人職業分別是包工頭及娛樂場所服務員。事發在去年12月26日晚上，李某及鄒某酒後一同乘車來到後者住處，其後卻發生爭吵。被關在門外李某憤而一腳踢門而入，與鄒某發生肢體衝突。

任職房地產公司保安的趙宇見到鄒某正被李某毆打後立即上前制止，「趙宇和李某一同倒地。兩人起身後，李某打了趙宇兩拳，趙宇隨即將李某推倒在地，接著上前打了李某兩拳，並朝倒地的李某腹部踹了一腳，後趙宇拿起房間內的櫈子欲砸向李某，被鄒某攔下，隨後趙宇被自己的女友勸離現場」。李某經法醫鑑定後為重傷二級。

警方此前在文件中稱趙宇「犯罪事實清楚，證據確實充分」。（微博）

通報指，經檢察院審查後認為，趙宇的行為屬正當防衞，但超過必要限度，「鑑於趙宇有制止不法侵害的行為，為弘揚社會正氣，鼓勵見義勇為，綜合全案事實證據，對趙宇作出不起訴決定」。至於李某則因涉嫌非法侵入住宅罪被指定地點監視居住，將視傷勢採取相應法律措施。

對於檢察院的決定，趙宇代表律師范辰直言不予起訴不代表認定趙宇無罪，若是因調查證據不足而判定無罪，則將繼續進行上訴，直到被認定無罪。此外，趙宇在案發後被警方刑拘長達13天，直至上月10日才獲取保候審，范辰表明或會為此申請國家賠償。

案件曝光後在網上引起熱議，有網民批評若非輿論甚至官媒都一面倒支持趙宇，恐怕他就會鋃鐺入獄，「有罪就是有罪，無罪就是無罪，甚麼叫鼓勵見義勇為不起訴」、「包工頭有錢，社會關係複雜，社會閱歷豐富，如果不是輿論發酵，那小子難逃厄運」；「防衞過當有罪，見義勇為不訴，橫批：網開一面」；有網民更認為雖然不予起訴，但趙宇仍舊會留有案底，有機會面臨李某的民事索償，子女的生活亦會受影響。

網民批評警方未有清楚解釋全案細節，包括李某當時否是強姦未遂。（影片截圖）

女鄰居此前講述案發經過時，有提到李某「試圖脫我衣服」。（影片截圖）

此外，網民又批評警方的通報避重就輕，例如未有清楚說明李某與鄒某的實際關係，前者當時是否強姦未遂；警方之前明明聲稱趙宇「犯罪事實清楚，證據確實充分」，但檢察院卻決定不予起訴，理應給予一個合理解釋，「趙先生僅僅是因為媒體才免去牢獄之災，好一個處理結果，從此中國再無見義勇為，因為誰也承擔不起」。

（綜合報道）