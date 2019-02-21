網紅「咪蒙」公眾號「已自主註銷」　曾宣布暫停發文2個月

內地自媒體紅人「咪蒙」旗下微信公眾號「才華有限青年」一篇名為《一個出身寒門的狀元之死》的文章上月底走紅。文章講述作者一位寒門出身的優秀同學，高考考取市理科狀元，惟大學期間因辛勞打工為妹妹攢錢讀書，後因胃癌去世，但文章隨後被指有虛構造假之嫌，引發熱議。 咪蒙本月1日為事件道歉，並宣稱團隊微信公眾號「停止更新2個月」，而微博更永久關停。豈料未過1個月，她的公眾號被網民發現已無法瀏覽，並顯示「已自主註銷」狀態。

咪蒙本名馬凌，是內地自媒體紅人，她的公眾號此前擁有千萬粉絲和百萬級閱讀量。（網上圖片）

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內地《網易科技》報道，有網民今天（21日）反饋指，咪蒙已將微信公眾號註銷，而旗下發表爭議文章《一個出身寒門的狀元之死》的帳號「才華有限青年」亦已註銷。目前微信中仍能搜索到2個帳號，但是打開會顯示「該帳號已自主註銷，停止使用」。

另一邊廂，內地手機新聞平台「今日頭條」、門戶網站「鳳凰網」旗下自媒體平台「大風號」同日下午亦分別發表聲明指，已將「才華有限青年」和「咪蒙」的帳號封禁或關閉。

此前，咪蒙團隊旗下公眾號一篇文章惹來大量負面評論，網民指有多處破綻和邏輯漏洞，用「同學的死」做文章亦被質疑「販賣社會焦慮」，該文章其後迅速被微信官方刪除。但文章作者楊樂多同日發聲明，否認文章是虛構寫作，稱故事背景和核心事件絕對真實，只是為了保護當事人信息在細節上作了模糊化處理。

咪蒙2月1日發表道歉信，並將微博內容完全清空，稱將永久關停微博，微信公眾號則「停止更新2個月」。官媒《人民日報》同日則評論稱咪蒙的道歉信「避實就虛、避重就輕」，認為該團隊「操縱大眾情緒，尤為可鄙」，希望「自媒體不能搞成精神傳銷」。

（綜合報道）