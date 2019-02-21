【小腸穿孔】寧波4歲男童吞廿粒磁力珠　父母用甘油泵望自行排出

可任意組合成不同形狀的「磁力珠」在國內孩童間非常流行，亦有商家將其標榜成有利「訓練兒童智力」。不過，磁力珠體積細小，加上具有磁力會互相吸附，小童誤服隨時變成會「奪命珠」。 在浙江寧波，近日就有一名4歲男童就因好奇吞下20粒磁力珠，結果這些珠子隔著腸壁「吸」成一團，造成小腸多處穿孔。更離奇的是，男童父母求醫後竟心存僥倖，對兒子用甘油泵望磁力珠會自行排出。要到3日後情況惡化，他們才帶兒子到醫院做手術取出磁力珠。

X光片顯示，小明體內一排磁力珠清晰可見，更有20粒之多，每粒直徑約為0.5厘米。（網上圖片）

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事件發生於2月17日，家住寧波象山的4歲男孩小明（化名）玩磁力珠時，出於好奇將珠子吞下。父母知情後，帶小明去當地衛生院就診，卻只配了一瓶「甘油泵」，希望靠它令小明自行排出體內的磁力珠。

時至2月20日，小明仍未排出磁力珠，還不時地哭喊肚子痛。這令小明的父母變得緊張，並馬上帶兒子去醫院照X光。X光片顯示，小明體內一排磁力珠清晰可見，更有20粒之多，每粒直徑約為0.5厘米。隨後，小明父母連夜把他送到寧波市婦兒醫院急診科求診。經過一系列檢查，小明被送到手術室。

手術持續逾4小時

該院小兒外科醫生通過腹腔鏡探查後，發現小明的小腸有多處穿孔。通過開腹手術，醫生將20粒磁力珠全部取出，並為小明修復穿孔的腸子，整個手術持續逾4小時。目前，小明正處於恢復期。

寧波市婦兒醫院小兒外科專家介紹，吞下一顆磁力珠，可能會自行排出，但吞下兩顆及兩顆以上，它們會形成磁性並聚集在一起，將珠子間的腸壁緊緊貼合，或會造成腸壁缺血壞死、多處穿孔，從而引發腹膜炎等，危害極大。家長一旦發現幼兒誤吞磁力珠，應立即送到醫院進行手術治療。

值得一提的是，小童吞下磁力珠的事件其實不時發生。2017年12月，江西贛州市亦有一名2歲男童，誤把磁力珠當糖果吞下，因磁力珠磁力強勁相吸，令男童腸道有6處出有破洞，更出現感染性休克，一度有性命危險。所幸經治療後及時救回，男童最終康復出院。