【追星】內媒揭明星私隱販售產業鏈　范丞丞楊冪黃曉明通通有得賣

身份證號碼、住址、航班資料、行程等一系列個人私隱資訊，在網絡科技盛行的今日，實難保密。內地知名相聲經紀公司「德雲社」日前就發布聲明，投訴長期以來旗下藝人的私隱一直被散布，且已成為買賣商品，嚴重威脅個人安全，目前已準備透過法律途徑維權。

「德雲社」在東京公演，旗下相聲知名演員郭德綱、于謙同台。（VCG）

據內媒報道，事實上明星的個人私隱現已按照內容類別被明碼標價，少則數十元（人民幣．下同），多則上百元，一般人就可輕鬆從賣家手中買到，早已形成一條不可見光的產業鏈，損害他人的權益。報道又提到，不只是德雲社旗下藝人，內地人氣男女明星楊冪、薛之謙、黃曉明亦有不少個人私隱均被公開銷售。

其中一名受訪的賣家李先生表示，可以提供明星的微信、QQ及手機號碼，同時亦有明星的通告、行程或航班資料等，甚至可以得到部分明星的身份證號碼，「絕對可以放心資訊的準確性，前一段時間還有粉絲買了范丞丞、王一博、陳偉霆等明星的航班等資訊，他們查詢後都驗證是真實的。」

內地追星市場龐大。（視覺中國）

私隱有價「秤斤論兩」，手機號碼50元航班資料300元

李先生指，明星每項個人私隱都有獨特的「價錢牌」，例如手機號碼、微信號碼，以及通告、行程之類的資料均為50元，「但是航班價格不是固定的，獲取國際航班比較難，因此價格會比國內航班貴一些，看你要甚麼樣的了。另外，如果你既要明星的號碼資訊，也要行程、航班，給你打個包300元」，李先生說。

明星私隱不保皆因內鬼外援

大量明星的個人私隱被公開售賣，安全隱患顯而易見，亦令人關心「這些賣家又是從哪裡得到這麼多的個人隱私」。報道分析，德雲社在聲明有一句說話透露玄機。聲明顯示，德雲社希望「相關行業有機會接觸藝人訊息的個別從業人員停止洩漏藝人隱私」，希望相關網絡平台、自媒體停止傳播藝人隱私，同時呼籲要譴責並抵制此種惡劣行為，「從中看出，不少明星的個人信息是從內部人員或者是能接觸到明星信息的從業人員手中流出」。

除了內部人士轉手出售外，由於在購買機票、預訂酒店均需要個人身份證明，因此能夠直接取得個人私隱的航空、酒店等業界的職員，或者是能使用旅店等查詢系統的從業者，亦是資訊洩漏的渠道之一。賣家吳先生更透露，只要有身份證號碼，很多其他私隱就能輕影查到。以航班資料為例，有了身份證號碼，再每月花兩三千元租用一個ETERM系統的帳號，其是專門的訂票軟件，登錄後就能看到很多乘客的航班資料，「之前不少專門做航班資訊銷售的人就會用這種方法，我們也會從他們手中購買所需要的資訊。」

內地歌手王一博走到哪，被拍到哪。

明星私隱換取月入過萬

報道指，賣家持續公開銷售明星私隱以換取金錢利益，為實現更高的收入，甚至會有獨特的銷售渠道，例如在明星粉絲較多的平台、論壇或微信群組發文留言。李先生表示，時至今日仍有不少粉絲對所喜愛的明星私隱、行程較為執著，尤其是『私生飯（比較熱情的粉絲）』，處事上會更極端，到處尋找相關的航班、酒店資料，「而這背後都代表着利潤，如果持續有粉絲購買，月入萬元不是一件難事」。

（北京商報）