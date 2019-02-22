貴州女大生隆鼻死亡調查結果出爐　法醫：麻醉意外併發惡性高熱

貴州貴陽19歲女大學生夏麗莎，此前在當地一間整容醫院接受隆鼻手術後死亡，院方被指向家屬隱瞞實情，甚至向負責搶救的其他醫院醫生說謊。 這名女大學生術後死亡事件有新進展。法醫鑒定結果顯示，夏麗莎屬惡性高熱易感體質，可能是手術中的麻醉藥引起併發症導致其死亡。

夏麗莎接受隆鼻手術後死亡。（微博）

近日，貴州醫科大學法醫司法鑑定中心出具的司法鑑定意見書顯示，根據屍體檢驗、組織學檢查，結合血液生化及基因檢驗、病歷資料及案情，當事人莎莎符合「隆鼻術」麻醉意外併發惡性高熱死亡。

「這是目前所知的，唯一可因常規麻醉用藥引起遺傳性疾病而死亡。」貴州醫科大學附屬醫院麻醉學教授曾祥剛解釋。

曾祥剛進一步說明，惡性高熱患者平時並無異常，在全身麻醉過程中接觸揮發性吸入麻藥和其他藥物後，誘發骨骼肌強直性收縮，產生大量能量，導致體溫快速增高，大量肌肉組織壞死，「死亡率高達80%~90%」。

排除因手術操作致機械性損傷死亡

司法鑑定意見書中寫明，屍檢提取血液及其基因檢測，皆顯示夏麗莎在手術當下，其體內的肌酸激酶、肌紅蛋白濃度均升高。而夏麗莎的基因型又屬惡性高熱易感基因，也就是體質容易誘發惡性高熱的患者。

對之前許多網民關心的是否在隆鼻手術中因機械性損傷或窒息致死，司法鑑定意見書中寫到，屍體檢驗見鼻小體中部已縫合窗口，左、右耳根部已縫合窗口，符合「耳軟骨鼻尖綜合塑形」術後特徵，未造成顱內出血等生命重要器官損傷，可排除因手術操作致機械性損傷死亡，全身未檢見失血性休克之病理學表現，可排除因失血性休克死亡，全身未檢見機械性窒息及毒物中毒之病理學現象。

曾祥剛說，惡性高熱的成人發病率約為5萬分之一，小兒為1.5萬分之一，國內有文獻報導的惡性高熱有36例，死亡率71.4%，惡性高熱發生後，應該立即使用特效藥物「丹曲林」。

院方與家屬經過調解

令人遺憾的是，為夏麗莎做隆鼻手術的貴州利美康整形醫院的手術室裡當時並沒有配備「丹曲林」。事實上，長期以來，這種藥物並沒有在國內批准上市，國內極少有醫院配備這種藥物。

貴州利美康整形醫院院長黃頌承認，面對夏麗莎的突發狀況，醫院應急能力不強，對此導致的結果十分痛惜，並真誠道歉。目前，利美康計劃建立惡性高熱麻醉併發症防治中心，提高醫療質量。

目前，院方與家屬經調解已達成協議。院方支付一筆補償金後，夏麗莎的家屬不再提出其他申訴主張。

（中國青年報）