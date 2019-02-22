【北上注意】深圳整治全市酒店衞生　五星級酒店連鎖酒店皆中招

深圳市衞監局在周五（22日）發布通知，稱為加強住宿場所的衞生管理，自今年初起展開專項整治行動，其中173間住宿場所責令限期整改，53間被立案查處，部分星級住宿場所更因在衞生監督量化分級獲較低分，被依法予以「降級」作懲戒並向社會公示。 被發現違規的住宿場所不乏高級酒店及連鎖酒店，例如富苑皇冠假日套房酒店、大梅沙喜來登酒店及如家快捷酒店等。

據通知，深圳全市持有衞生許可證的住宿場所共有3997間，其中四星級或以上酒店有87間，三星級或以下有3435家，經濟型連鎖酒店則有475家。當局對所有的五星級酒店、四星級酒店和重點接待單位進行百分百全面覆蓋監督檢查，並隨機抽查50%的經濟型連鎖酒店及30%其他類型住宿場所。

深圳市衞監局在今年初針對住宿場所的衞生情況展開專項整治行動。（影片截圖）

通知又提到，今次是重點檢查布草（泛指酒店內所有與布相關的物品）、公共用品用具清洗消毒以及客房清潔環節、衞生管理制度和客房清潔操作流程落實情況，並對專項整治中發現的問題，嚴格依法依規立案查處。通知指，衞監部門要求住宿場所要在大堂顯眼位置展示衞生許可證、檢測報告和衞生監督量化等級。最高是A級的「綠色大笑臉」，評分須達90分以上；次一級是B級的「黃色微笑臉」，評分須達70分至89分；最差是C級的「紅色平臉」，評分為60分至69分。至於得分低於60分者，將被不予評級，並依法予以行政處罰並要求限期整改。

衞監部門要求住宿場所要在大堂顯眼位置展示衞生許可證、檢測報告和衞生監督量化等級。（影片截圖）

部分涉嫌違規的情況包括有羅湖區富苑皇冠假日套房酒店，其被發現未有公開展示中央冷氣的檢測報告及乾淨布草存放不當；大梅沙喜來登酒店被發現酒店用品用具存放不當；寶安區松崗街道辦維也納酒店被發現杯具帶有雜質，髒布草隨意儲存在客房；龍崗區布吉街道如家快捷酒店的髒布草存放有漏洞；阪田街道7天酒店的乾淨布草在運輸時暴露在外等。

（澎湃新聞）