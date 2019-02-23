【激素食品】江蘇女子肚脹似懷孕　 開腹現61個子宮肌瘤嚇壞醫生

據內媒《現代快報》周六（23日）報道，江蘇南通市一名38歲女子早前感到身體不適到醫院就診，經超聲波檢查為多發性子宮肌瘤。醫生為了保住她的子宮，用了超過2小時為她剝除61個大小各異的肌瘤。

醫生為了保住顧女士的子宮，用了超過2小時為她剝除61個肌瘤。（看看新聞）

2小時剝除61個子宮肌瘤

報道稱，患者顧女士在摸到腹部有包塊後到醫院就診，查超聲波為巨大子宮肌瘤而且多發。一般情況下，醫生都建議患者切除子宮以徹底根除，但是顧女士卻堅決要求保留子宮。

考慮到顧女士還很年輕，子宮對她的重要性不言而喻，接診的婦產科醫生於是制定了詳盡的手術方案，為顧女士做了開腹子宮肌瘤剝除手術。雖然對手術的難度早有心理準備，但打開患者腹部後，該醫生及團隊還是被患者子宮裡的情況嚇了一大跳。

據醫生術後形容，在手術過程中，他發現患者子宮形態異常，外形極不規整，像懷有四五個月身孕一樣，內部密密麻麻布有數十個大小不一的肌瘤。他一個一個耐心剝離，最終共剝下61個，最大7cm，最小僅0.5cm。整個過程患者狀況穩定，出血量少，子宮縫合後情況良好，已恢復正常大小和形態。

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醫生：子宮肌瘤患者宜少食含激素食品

該醫生術後表示，「子宮肌瘤很常見，平時為患者剝除二三十個肌瘤都是家常便飯，但是這次剝除61個還是首次。」他解釋子宮肌瘤患者最常見症狀為月經改變，育齡女性隨著年齡增長，肌瘤可能逐漸增大增多。所以一旦出現月經過多、下腹部包塊、下腹墜脹、腰骶部酸痛等症狀，一定要及時就診。

醫生亦提醒，多發性子宮肌瘤患者日常飲食需要注意，切忌暴飲暴食，盡量少食用與動物生殖系統有關的食品，少食含有大量激素的食品，少食刺激性食物和酒水，少食熱性、凝血性補品，飲食宜清淡，少食羊肉、狗肉、蝦、蟹等發物。

另據醫療文章資料顯示，子宮肌瘤是一種良性腫瘤，和子宮頸癌是屬於不同的病理，患有子宮肌瘤不會增加患子宮頸癌的機會。

（現代快報、看看新聞）