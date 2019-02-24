中國親子科普團教捉蝙蝠走私昆蟲　負責人涉偷運變色龍於非洲被捕

早前報道，兩名中國公民涉嫌私自攜帶違禁動物變色龍出境馬達加斯加，被當地警方拘捕。據稱其中一人是涉事「親子科普遊」活動的組織者，另一人則是參與活動的家長。 隨著事件發展，關於該親子科普遊兩名組織者的「前科」不斷在網上曝光，被揭發早有教唆、引誘孩子和家長獵捕受保護的野生動物並攜帶入境的行為，不僅「教孩子徒手抓蝙蝠」，還「教唆孩子抓野生動物出境」。

兩中國人涉偷運變色龍馬達加斯加被捕。（網上圖片）

據了解，此次的「親子科普遊」活動由中國親子科普界知名人士武藝和馬嘯堃共同發起。全團一共19人，2月6日從國內出發，地點為馬達加斯加東西海岸熱帶雨林，參與戶外活動的團員多為喜歡昆蟲動植物的孩子和家長。然而，該團出境回國時，馬嘯堃和一名家長卻被發現藏有受保護的變色龍、蜥蜴和蜈蚣，當地警方隨即將兩人拘捕。

事發後，微博博主「帶娃看世界」刊文稱，武藝和馬嘯堃在完全無知的團友袋中放入活體變色龍，試圖蒙混過關帶回國內，最終導致無辜者受累。雖然事件真相還要等待調查後才能水落石出。不過，有關這宗「中國遊客涉嫌私帶變色龍回國」的一些背景也引發傳媒的高度關注。

曾在機場內「教導」孩子如何走私昆蟲

亦有傳媒發現，這似乎並不是一次偶發事件。武藝和馬嘯堃兩人此前就被曝光有教唆、引誘孩子和家長獵捕受保護的野生動物並攜帶入境的行為，不僅「教孩子徒手抓蝙蝠」，還「教唆孩子抓野生動物」；又有網傳影片顯示，兩人在機場內「教導」孩子如何走私昆蟲。

此外，馬嘯堃自稱是「中科院科學教育聯盟成員專家」，有著多年的科普講座及帶隊野外考察的經驗。此說法卻被中科院在微博公然反駁，直指其冒充中科院專家，「讓中科院背了黑鍋」。

據當地華人透露，案件審理遲遲沒有排上時間，目前還在進一步溝通與調查中。按照當地法律，兩人若果罪成，將面臨最重10年的監禁及4萬歐元（約36萬港元）的罰款。

武藝和馬嘯堃昔日劣行被網民曝光：

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有網傳影片顯示，兩人在機場內「教導」孩子如何走私昆蟲：