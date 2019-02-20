涉偷運變色龍出境　兩中國遊客馬達加斯加被拘　最重可囚10年

兩名中國公民涉嫌私自攜帶違禁動物變色龍出境，目前已被馬達加斯加警方拘捕。 駐當地中國大使館稱對事件高度重視，並再次提醒中國僑胞及遊客要遵守有關法律法規，不要違規攜帶違禁物品。

事件最初是由網民「帶娃探世界」披露，其控訴孩子同校的家長在寒假期間，跟隨中國親子科普界知名人士馬嘯堃和武藝到馬達加斯加旅行，「聽說他們在活動中多次引誘指導家長和孩子偷獵野生動物，並指示他們偷運回國。這兩個『專家』竟然在完全無知的媽媽包裏放入活體變色龍，想蒙混過關帶回國內，結果在馬國機場當場被警方抓獲已經被押」。

馬達加斯加環境發展部部長Alexandre Georget趕到現場處理。（網上圖片）

另據馬達加斯加傳媒報道，有兩名中國遊客涉嫌非法攜帶變色龍、壁虎和一批野生昆蟲，出境時在機場被海關查獲。報道提到，兩人是來自北京一間私人研究昆蟲機構的旅行團，全團共有19人，其餘17人已經回國。另有消息指，被查獲是因為旅行團此前曾在保護區內惹事被重罰，資料轉交海關，結果就在出境時被重點抽查。據悉，被捕者中其中一人就是事件核心人物馬嘯堃。按照當地法律，兩人將面臨最重10年的監禁及巨額罰款。

有當地華僑批評，二人的行為嚴重損害中國人的形象，有專家亦坦言會對博物學教育、自然教育和博物旅行產生負面影響。中科院植物研究所助理研究員劉冰博士在微博中表示，儘管是他們擁有植物採集許可證，但可能會因此事面臨當地的一些阻力，「當地華人圈裏甚至流傳說是中科院的人幹的，對我們的合法採集造成了很大影響。」

（綜合報道）