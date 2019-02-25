廣東中山涼茶舖熬「下火王」添加消炎藥　藏風險可致肝腎功能異常

粵港兩地都有不少人愛喝涼茶，每當遇到咳嗽、牙齦腫痛或熬夜上火，總會前往涼茶舖喝一碗。不過據內地「正義網」2月25日報道，廣東中山有涼茶舖為謀暴利，居然違法在涼茶添加消炎藥。

廣東涼茶舖兩店主偷落止痛藥，被判囚9個月。（網上圖片／示意圖）

日前，廣東省中山市第一市區檢察院起訴鄭某興和鄭某穆，兩人涉生產及銷售有毒有害食品案。法院裁定兩人罪成，判處監禁9個月，並分別處罰金1萬元人民幣。

報道指自2015年11月起，鄭某興、鄭某穆在中山市坦洲鎮合夥經營保草堂涼茶店。2018年初，鄭某興向鄭某穆提議，在保草堂銷售的涼茶中添加消炎藥，以提高涼茶效果及經營效益。

「對乙醯氨基酚」有止痛效用

後來鄭某穆在保草堂熬制的「下火王」涼茶中添加消炎藥，並對外銷售。同年5月14日，中山市食品藥品監督管理局工作人員抽查店內樣本，發現上述涼茶中檢出「對乙醯氨基酚」成份，含量為每毫升含1679.2微克。2018年9月，公安逮捕鄭某興和鄭某穆，兩人如實供述罪行。

根據內地法規，不得在生產經營的食品中添加「對乙醯氨基酚」。報道指「對乙醯氨基酚」在醫學上有止痛效用，須按個別情況嚴格限定服用劑量，若不慎過量使用，可以導致肝腎功能異常。

網民：9個月罰一萬成本真低

對此有些內地網民表示見怪不怪，也有人認為處罰過輕：