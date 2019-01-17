60年前製安宮牛黃丸天價11萬元成交　醫生：非包治百病的「神藥」

中醫方劑安宮牛黃丸備受民間追棒，內地網上近日更重提在2017年的一場拍賣會上，產自1960年代的一顆安宮牛黃丸最終以11萬元（人民幣．下同）天價成交，較底價高出近19倍一事。 安宮牛黃丸據稱有臨急救命之奇效，湖南省第二人民醫院中西醫結合科副主任江志超博士近日接受內地傳媒時卻認為，安宮牛黃丸雖是一種能治療「痰熱症」或「血毒症」的急救藥，但絕非包治百病的「神藥」，服藥前仍需醫生辨證論治。

一顆產自1960年代的安宮牛黃丸在拍賣會上以11萬元的天價成交。（網上圖片）

安宮牛黃丸出自清代名醫吳鞠通的《溫病條辨》，據江志超表示，其成份包括有牛黃、麝香或人工麝香、水牛角濃縮粉、珍珠、朱砂、雄黃、黃連、黃芩、梔子、鬱金和冰片，經配研、過篩、混勻後再加適量蜂蜜製成。安宮牛黃丸的主要功效是清熱解毒、豁痰開竅，專治熱病、邪入心包、高熱驚厥等，現今臨床上則多用於中風昏迷、腦炎、腦膜炎、中毒性腦病、腦出血、敗血症等疾病。

江志超強調，安宮牛黃丸是一種急救用藥，療效毋庸置疑，但其既非預防用藥，亦非養生用藥。安宮牛黃丸在拍賣中以天價成交，一方面是其含有真正的犀牛角，但另一方面則可能有其他社會因素，「不排除炒作的可能」江志超又指，安宮牛黃丸是一種中成藥，按照有關藥品管理規定，所以藥物包括中成藥都有明確的有效日期，不建議服用已過期的藥物。

價值11萬元的安宮牛黃丸。（網上圖片）

江志超認為，作為一種有特殊療效的急救藥物，當患者的痰熱或熱入心包的症狀表現消失後，就應改用其他相應的中藥或中成藥，「痰熱症一消失，患者清醒後就不再適用（安宮牛黃丸）。」江志超提醒所有中成藥都不是萬能藥，應正確看待安宮牛黃丸，認識其在臨床有一定使用範圍，但同時也必須在醫師指導下使用。事實上，安宮牛黃丸所含的雄黃、硃砂都有毒性，長期受用會造成砷中毒及汞中毒，美國、日本等地都是禁止進口或出售。

（瀟湘晨報）