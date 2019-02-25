26歲中國留學生史丹佛自殺身亡　校方：有心理問題先求助專業人士

2月11日，據美國史丹佛大學校媒報道，一名王姓中國留學生在史丹佛大學工程學院實驗室自縊身亡。死者為王姓博士生，在史丹佛大學讀了第五年，目前整起事件仍在調查中。

當地時間2月11日早上，王姓博士生被發現死於美國史丹佛大學Paul G. Allen大樓。經確認後，法醫認定死因為自殺，排除他殺的可能。

據資料顯示，王姓博士生2014年從內地中國科技技術大學畢業。現就讀史坦福大學材料科學與工程系，至於他為何選擇上吊自殺，原因仍不明朗，但許多人推測可能是心理問題。

另外，史坦福大學工程學院院長威登（Jennifer Widom）得知此事後，立即在學校網站發表一封公開信，表達對逝者的哀悼，以及對其家人朋友的慰問。

院長在信中，還公佈了校方開設的心理疏導的專線電話以及地址，希望遇到心理問題的學生，都能首先想到求助專業人士，而不是結束自己的生命。

信末，他強調，「任何一個優秀的學生選擇這樣的方式離去，我們都感到遺憾和惋惜，請大家照顧好身邊的人。」

對此，許多網民紛紛留言表示，「心痛，讀博不容易。」；有人則感同身受的說，「博士的壓力真的很大，特別還是在國外的。」

史丹佛校方的公開信。（截取網絡）

事實上，據美國耶魯大學2013年發布的一項研究報告指出，45%在耶魯學習的中國留學生曾認為自己有抑鬱症狀，29%則有焦慮症狀。

若更深入進一步了解原因，可歸結為四個方面：學業壓力、對父母的慚愧、害怕導師對自己的不信任和得不到合適的心理疏導。

儘管中國留學生中出現心理問題的比例驚人，但耶魯大學這份資料還顯示，「只有27%的人知道學校中有心理健康諮詢的服務，而真正諮詢過的同學，只有4%。」

（綜合報道）