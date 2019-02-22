母入院及學業壓力爆煲　少女曾因抑鬱陷自殺邊緣（附評估表）

抑鬱症絕非洪水猛獸，最可怕是單打獨鬥，愁城自困。有23歲的年輕少女，飽受學業困擾及照顧家庭壓力夾擊，情緒決堤，更陷崩潰邊緣，雖然GPA 已達3.8分仍認為：「點解依家咁廢？」，甚至經常無故於街頭痛哭，更曾想過自殺結束生命；幸得社工鼓勵，患抑鬱症的她，經半年時間終求醫接受治療，現時病情受控，有望今年6月重返校園。惟回望過去時，她慶幸自己有尋求協助，才免於泥足深陷。 事實上，香港心理衞生會調查發現，6成受訪者出現抑鬱徵狀時，不會尋求專業協助，一半人則指無從入手；有精神科專科醫生提醒，市民做事時提不起勁、情緒低落，並出現失眠等情況連續兩星期以上，有可能已患抑鬱症，呼籲市民勿諱疾忌醫。

阿菜(中)曾深受抑鬱困擾，現時情況受控。(陳淑霞攝)

阿菜今年23歲，是抑鬱症過來人。她憶述，前年受學業所困，再加上媽媽當時因病，經常要進出醫院，開始不堪壓力，出現緊張及焦慮情緒，甚至會無緣無故於街上大哭，遂意識到自己或已壓力爆煲。

GPA達3.8分仍無大學面試機會：以前拎奬學金，點解依家咁廢？

她指，自己本身是完美主義者，因此自我要求極高，而發病時正正就讀副學士，為學業努力拼勁，雖然GPA成績已達3.8分，仍苦無大學面試機會。驚恐升學夢碎情況下，她自信受挫：「以前就拎奬學金，點解依家咁廢？」

香港心理衞生會調查發現，逾60%受訪者面對抑鬱情緒時，不會尋求專業協助。(資料圖片)

母親腦出血入院 壓力排山倒海

正為學業而苦惱時，一波未平，一波又起，母親突然遇意外腦出血入院。生於單親家庭、本身是獨生女的阿菜情緒開始負荷不來，「我係唯一照顧者，又要返學、兼職返工、同時又要睇住阿媽。」

期時，壓力排山倒海湧至阿菜憶述：「會突然喺條街度，無啦啦爆喊，又唔敢出街返學，幾乎晚晚都失眠。」更甚的是阿菜曾想過自殺結束生命。

自言角落生物：只識匿埋一邊喊



從陰霾中走出低谷，阿菜自言花盡氣力，下了不少苦功，才可如昨日般站於記者面前，從容講述經歷。她指，若在往昔，根本是不可能任務：「之前我係角落生物，只識匿埋一邊喊。」

她慶幸當時有向社工求助，沒諱疾忌醫，陪伴她踏出第一步，向精神科醫生求診，至今已大為好轉，「食藥幫助好大，但最好彩都係有社工陪我渡過。」



她目前已成功控制病情，但仍需定期吃藥及覆診，她期望今年6月可以返回校園，重回生活正軌。

香港心理衞生會去年底，聯同城大專業進修學院進行全港抑鬱指數調查，成功訪問1795名年逾18歲市民，發現當中有6.7%或患有抑鬱症。（陳淑霞攝）

訪問近2千市民 愈年輕患抑鬱傾向愈高

阿菜的個案並非孤例，香港心理衞生會去年底調查發現，受訪的近2000名成年市民，有6.7%出現抑鬱症徴狀，擦新過去同類調查新高，當中以青年人屬高危一族，年紀愈輕，患抑鬱傾向愈高。調查另顯示，逾60%受訪者表示，面對抑鬱情緒時，不會尋求專業協助。

精神科醫生提醒留意抑鬱徵狀



香港心理衞生會執行委員、精神科專科醫生黎守信指，如市民持續兩星期以上、差不多每一天出現情緒低落、失去興趣、疲倦乏力、專注減退、失眠、體重劇變等​5項或以上徵狀，臨床上可確診為抑鬱症。他又指，抑鬱非單一因素形成，治療方法需視乎成因而訂，包括心理治療及進食抗抑鬱藥物等，由於病情或反覆翻發，需按醫生指示吃藥預防。



他又指，市民可根據簡單的抑鬱測試表作自我檢測 (下表)，滿分為27分，如總得分獲15分以上，已估計患上抑鬱症，需接受專業輔導及治療，建議盡快求醫。

+ 6 + 5 + 4

【你有抑鬱嗎？1分鐘自我評測】(抑鬱測試表-PHQ-9)



過去兩星期，你有出現以下情況嗎？

1/ 做事時提不起勁或沒有樂趣

2/ 感到低落、沮喪或絕望

3/ 難以入睡、容易睡醒，或睡眠過多

4/ 感覺疲倦或精力不足

5/ 食慾不振或過度飲食

6/ 覺得自己很差勁， 或覺得自己是失敗者，使自己或家人失望

7/ 難以集中精神， 例如閱讀報紙或看電視

8/ 旁人察覺自己動作或說話速度緩慢，經常坐立不安、心緒不寧

9/ 曾有自殺念頭

【逐項計分】 完全沒有: 0分 幾天：1分 一星期或以上：2分 幾乎每天：3分

【結果】 0-4分：沒有/極少抑鬱 5-9分：少許抑鬱 10-14分：中等抑鬱 15-19分：較大抑鬱 20-27分：嚴重抑鬱

資料來源：香港心理衞生會