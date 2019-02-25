【摸錯門】川小偷入屋行竊遇兩泰拳女生　遭膝撞要害當場擒臂制伏

最近四川成都有一名身高1.6米左右的30歲男子入屋盜竊，卻反遭兩名年輕女住客合力擒住，送警法辦。 據《紅星新聞》2月25日報道，兩名女生其中一人身高1.63米，體重53公斤，另一人1.7米，體重50公斤，身形都不算高大。不過兩人都學了泰拳，也能將所學應用於捉賊之上。

川小偷入屋行竊遇兩泰拳女生，遭膝撞要害當場擒臂制服。（紅星新聞）

2月23日傍晚7點半左右，在成都錦江區蓉上坊小區，謝穎（化名）和方芳（化名）回家，剛打開房門，就發現一男子拿著手機電筒躲在門的一側。謝穎說一時呆住後，她手疾眼快，立即上前抓住該男子的右手臂，方芳也配合默契，抓住他的另外一隻手臂，兩人隨即將男子拽出了房門，抵在樓道牆壁。

謝穎指小偷當時辯稱：「看見我們家貓出去了，進來是幫我們捉貓進來的。」方芳一怒之下甩手給了一巴掌，激起該男子意圖還手，方芳遂想起自己學過泰拳，可以一試，於是雙手抓住男子，一個膝撞頂了過去：「他當時表情就有點痛苦，我猜應該是頂到要害部位了。」

泰拳課才上了10節不到

報道指其後小偷被兩人押往保安室，保安在小偷身上搜出平板電腦，並報案交由警方法辦，目前該疑犯已被刑事拘留，承認用卡片刷開沒鎖上的屋門。

謝穎認為，一則小偷沒帶兇器，二則他以為可伺機逃脫便沒抵死反抗，所以她們才成功捉賊。她還表示：「我的泰拳課才上了10節不到，一開始只想強身健體，沒想到這麼管用，看來這課還得繼續上下去。」