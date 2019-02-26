山東數百農戶「被貸款」：貧困戶低保遭取消　死人「欠款」16萬

2018年12月底，山東聊城市的村莊，爆出了大規模「銀行詐騙」案件，不少村民發現，名下至少有一筆貸款處於逾期或呆帳狀態，而自己和「主貸人」不相識。部分低收入農戶因此被列入失信名單，而被取消了補貼，甚至還有已經死亡的人也被發現「欠款」16萬。 據當地公安微信帳號顯示，2019年2月7日，冠縣公安局針對兩名涉案的在逃犯罪嫌疑人張慶文、張新廣發出追逃公告。最新消息證實，兩人於2月8日落網。

山東張尹莊村受害村民超過400人。（截取網絡）

位於山東省的趙固村，擁有500戶、1700多的人口。近年來有超過300戶莫名其妙背上了貸款。據內媒調查發現，「問題貸款」涉及的範圍，還遠不止趙固村，鄰近的鄉鎮，都有大量莫名背上貸款的人。

據不完全統計，趙固村目前已有100餘人報警立案，但光是去（2018）年40多人立案時，僅主貸金額已達300萬元（人民幣，下同）。而隔壁村──張尹莊村村民受騙的人更多，已達400人，預估涉案金額8000萬元。

一張身份證能多貸一萬

山東張尹莊村的李威田（化名），是潤昌農商行的一名貸款人。2013年，李威田要貸款20萬註冊自己的運輸公司。

經人介紹，認識了時任潤昌農商行梁堂分行行長張慶文。李威田回憶，張慶文讓他多去找身份證，告訴他「一張身份證能多貸一萬」。

為辦下20萬貸款，李威田找來23個親戚朋友，分批去銀行二樓張慶文的辦公室辦理擔保手續，張慶文的親戚李博指示他們在合同上簽字。

潤昌農商行貸款申請條件。（截取網絡）

多位親友回憶，當時李博掀著頁腳指出簽字位置，催他們簽字，「出於對李威田的信任，又是在銀行，沒看內容就簽字並按了手印」。不過，李威田當時看了合同，他注意到「合同上沒有金額」。他問張慶文怎麼回事，張慶文告訴他，「你簽就行」。李威田就簽了字。

簽字之後，李威田和親友們並沒拿到合同，而是分批被領著去一樓大廳窗口簽字按手印，最終銀行給了每人一張金融卡，隨即被李博拿走。

圖右為擔任過支行行長的張慶文。（截取網絡）

張尹莊村的貸款人和擔保人是在2015年陸續發現問題的。這一年，山東冠縣房價開始上漲，買房受阻讓信貸問題浮出水面。楊明（化名）曾為朋友貸款做過擔保，買房時被告知徵信（個人信用）有問題，無法分期付款買房。

「沒了低保費，日子不知怎麼能挨過」

低保戶受到的影響更大。趙固村村民吳仁寶（化名）說，2016年，他發現家里的小麥補貼和低保補助都被扣發，銀行告知他，原因是有9萬欠款未償還。站在堂屋中，吳仁寶指著家里的電視機和舊沙發告訴記者，「這些都是鄰居送的，每月沒了低保費，日子不知怎麼能挨過」。

年近60歲的趙固村村民吳天剛（化名），妻子於2011年去世。但讓他沒想到的是，2018年8月快遞員給他送來一張法院傳票，上面寫道，妻子梁美霞（化名）2015年在潤昌農商行曾貸款16萬，逾期未還。

「死人怎麼可能去貸款？」吳天剛拒收傳票，快遞員將情況反映給法院，法院人員不敢相信。

趙固村低保戶吳仁寶的妻子躺在床上，兒子還在上小學。潤昌農商行系統顯示，他有9萬元貸款未還。（截取網絡）

支行行長「把錢用了」

2014年，張慶文讓中間人聯繫村民安建國（化名），到潤昌農商行續簽「貸款」合同，一年前安建國曾找他貸款。

安建國問「貸款不是沒下來嗎？為什麼還要簽字？」張慶文承認，錢自己用了。據一位知情人透露，張慶文貸款額達3億元，目前，這些資金去向不明。

低保戶吳仁寶的銀行信用報告。（截取網絡）

眾多莫名背上貸款的村民，從2015年開始維權，如今已有人開始失去耐心。

今（2019）年1月15日，相隔十公里的趙固村民和張尹莊村民相約一起，再次反映他們遭遇到的問題。

潤昌農商行監事趙士亮在接受內媒採訪時表示，對村民的舉報，警方已立案偵查，銀行會積極配合。「不管誰違規違法，都不包庇，通過司法手段，最終對當事人、對群眾都要有個說法，維護銀行的金融秩序」。

（深一度）