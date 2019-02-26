【非洲豬瘟】山西養殖場驚現大量豬屍　官方：普通病死豬非爆疫情

山西運城聞喜縣有養殖場被發現有大量死豬屍體，引起附近村民擔心是再有非洲豬瘟疫情爆發。 聞喜縣動物衞生監督所在周一（25日）晚間確認，事件為有農牧公司的處理設備正故障維修，致近幾天的病死豬被積壓，但並非洲豬瘟。

據《新京報》引述聞喜縣畖底鎮辛村一名村民透露，該批死豬是從其他地方運來，但不清楚具體情況，「拉過來都有十多天了，村裏沒有人發現。」從網上圖片及片段所見，戶外戶內都堆放大量死豬，雖以用油布等物品覆蓋，惟仍可見到部分屍體已發黑。

部分死豬屍體發黑。（影片截圖）

村民投訴，涉事養殖場距離居民區不足500米，「（死豬）屍體腐爛了，臭得讓人在那兒站不住。」對於死豬的處理，村民聲稱看見有油污和黑色的肥料，「說是有機肥料。」村主任李雲峰則指，死豬數目共計有數百隻，具體數字有待統計。李雲峰又指，該養殖場屬於「聞喜牧原有限公司三廠」，但建場時未有說明亦會處理死豬，「我們也是受害者，要求他合理化、無公害化處理。」

大量豬屍散落一地。（影片截圖）

及至周一，聞喜縣動物衛生監督所通報，在接獲報告後已安排專家及技術人員赴牧原公司展開調查，「經採樣監測 ，排除非洲豬瘟疫情」，該批死豬屍體只是尚未處理的其他病死豬。通報又提到，牧原公司擁有三個養殖場，常年存欄活豬多達11萬隻，平均每日病死豬及淘汰死亡的大小豬隻約有100隻，「由於牧原公司處理設備維修，導致近幾天病死豬部分積壓，新設備在2月20日開始安裝調試，24日處理中被村民拍照，引發不明真相的養殖戶和村民恐慌」。

通報在最後強調，所方會強化對病死豬的無害化處理監督，確保不會流入餐桌，保障食物安全。

（新京報）