【非洲豬瘟】河北大午集團自曝1.5萬豬隻暴斃　稱當局拒確認疫情

河北大午集團創辦人孫大午22日主動曝光該集團大型養豬場1.5萬頭豬隻暴斃、疑似豬瘟疫情。河北省官方迅即派人連夜撲殺豬場剩餘的6000頭豬，但並不檢驗死豬、確認疫情。

河北大午農牧集團有限公司監事長孫大午在微博公開該集團豬場大量豬的死亡的照片，稱「大午新大豬場死豬15000頭，還有近6000頭活豬。我們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，明天要撲殺」。

至24日上午，這篇博文被分享1萬8千多次並有7000多條跟帖評論，仍未被刪除。

在網上流傳的另一張據稱是孫大午微信朋友圈的截圖中，孫大午表示，當地政府官員稱這是「政治問題」，不讓上報。

另有消息稱，當局發放每頭豬1200人民幣的補償金，做為給養豬場人士的封口費。

目前，中國大陸的非洲豬瘟疫情持續蔓延，已有27個省級行政區出現疫情，只有新疆、西藏、河北及海南沒有疫情通報。

河北大午農牧集團有限公司位於河北省保定市，是始建於1985年的一家農牧公司。資料顯示，其創始人孫大午生於1954年，2003年曾因其名下網站發表的文章「嚴重損害了國家機關的形像」遭罰款並關停網站，此後被控非法集資及非法持有武器，判處有期徒刑3年、緩刑4年，罰金10萬元。