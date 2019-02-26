【有片慎入】蜂王率近萬隻蜜蜂包圍私家車　原因係……

誰都有過被蜜蜂騷擾的難堪時刻，但被近萬蜜蜂「圍攻」的場面，大多數人恐怕只在電影中看過。 四川自貢市富順縣居民瞿先生的汽車近日就成為近萬隻蜜蜂的目標，牠們將車門圍得水洩不通，長達一小時後才被養蜂場人員帶走。原來，這些蜜蜂是在由蜂王率領搬家時，疑似被私家車內散發的香味引誘，才一擁而上不肯離去。

近萬隻蜜蜂一擁而上，將瞿先生的私家車圍得水洩不通。（影片截圖）

四川自貢市北湖南路一間車房的員工目擊了當天的場景，他先是聽到戶外有人喊「好多蜂子」，出門只見密密麻麻的一團蜜蜂，圍繞在頭頂的高壓線上。片刻後，牠們又飛到車房的招牌上，停留了一陣。最後，牠們似乎終於發現目標，飛到了瞿先生的私家車上。

據悉，車主瞿先生同樣是該車房的員工。他猜測蜜蜂是由附近養蜂場飛來，「飛到我車上後，周圍飛來的蜜蜂愈來愈多，最後看上去就是黑漆漆的一大坨，看得人起雞皮疙瘩。」

瞿先生說，這些蜜蜂當中有兩個蜂王，其他蜜蜂都是跟着蜂王一起飛來，在車上停留了超過1小時，「如果不把蜂王捉走，它們還會粘在車上。」養蜂場人員後來赶到，將蜂王捉進一隻箱子，其他蜜蜂就跟着飛進箱子裏。

當地一名有多年經驗的養蜂場人員介紹，這種蜜蜂名為意大利蜜蜂，根據現場影片推測蜂群可能是缺少食物，蜂王因而率眾蜂搬家。在搬家過程中，發現車內有食物，或聞到疑似花香等吸引蜜蜂的味道，便想入內覓食安家。

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