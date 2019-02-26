【正當防衞】女兒拒表白遭入室騷擾　夫婦反殺求愛男被拘逾半年

河北保定淶源縣去年發生一宗涉及「正當防衞」爭議的命案，男子王某表白遭拒後仍持續騷擾甚至侵犯女大學生曉菲，多次闖進家中及校園。王某去年7月持兇器再闖進曉菲家中，結果混亂中被曉菲及其父母王新元夫婦合力殺死。 曉菲及王新元夫婦事後被控以涉嫌故意殺人罪，及至周日（24日），原本被取保候審的曉菲獲解除取保候審，至於王新元夫婦則仍被羈押。

曉菲如今已獲解除取保候審。（央視截圖）

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曉菲去年寒假期間到北京一間餐廳當侍應幫補家計，由此與王某認識。曉菲與王某僅是普通同事，王某在兩個月後向曉菲表白，但遭當面拒絕。未料王某被拒絕後翌日即騷擾曉菲，搶走手機及銀包阻止其回家，藉此要挾菲曉成為自己的女朋友。被再次拒絕後，惱羞成怒的王某就將曉菲強帶到偏僻處猥褻長達2小時，直至被察覺不妥的曉菲家人及其他同事尋回。

王某未有善罷甘休，其後多次闖進曉菲家中要求見面，令曉菲在家時不敢在自己的臥室睡覺，每晚都要換到雜物房、儲藏室等不同地方，甚至在回校上學後亦被闖進校園騷擾，令校方要專門制定針對王某的應急預案。及至事發的同年7月11日深夜，王某持兇器再闖進曉菲家中，與曉菲及王新元夫婦發生激烈衝突。王新元胸腹、雙臂及腿部受傷，妻子亦手部受傷，王某則被以菜砍劈頸部致死。

警方解除曉菲取保候審的理由「因發現不應當追究犯罪嫌疑人刑事責任」。（微博）

曉菲及王新元夫婦事後被警方刑事拘留，數日後檢察院認為曉菲不符合逮捕條件，不批准逮捕，警方遂對其取保候審。及至周日（24日），曉菲收到警方的《解除取保候審決定書》，「因發現不應當追究犯罪嫌疑人刑事責任」，獲解除取保候審，並終止偵查。至於王新元夫婦則被以涉嫌故意殺人罪被檢察官院批准逮捕，至今仍被羈押在看守所內。

據王新元的代表律師殷清利表示，經兩次退回補充偵查後，案件已由被移交縣檢察院審查起訴，故目前工作是積極聯繫檢察院工作人員查閱新補充證據，同時提交相關質證意見及不起訴的申請資料。

（綜合報道）