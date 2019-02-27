【人細鬼大】重慶小學生未完成寒假功課　謊稱被人迷暈綁架

假期結束，但未完成功課要怎麼辦？重慶合川一名小學六年級女生，就想到用「自編自導自演」的方式，製作出自己被「迷暈綁架」的鬧劇，以逃避老師和家長責罵。

曾女（後左）的謊言被警察看破，只好坦白承認自己謊稱被人迷暈綁架。（網上圖片）

2月24日上午10時許，重慶合川警方接到某小學老師報警稱，班上一名曾姓女學生當日沒有到校，但是其家長卻說女兒兩個小時前就出門去學校，疑似中途走失。據稱曾女現年12歲，平時和祖母住在離學校不足500米的一個小區，幾分鐘就可以走路到學校。

警方和曾女的祖母在尋找期間，祖母突然接到曾女打來的電話，稱自己在場鎮一小區內。警員和曾女的祖母到達該小區後，見到曾女獨自站著。警方詢問下，曾女自稱當日上午8時出門後不久，被一個女人從後面用手帕摀住口鼻，本打算尖叫呼救，突然就感覺自己沒意識了。「醒來的時候自己就躺在一個房間內，書包不見了，我見周圍沒人就跑了出來，我心裡有些害怕就給外婆打電話了。」

假裝書包丟失掩蓋自己未完成寒假功課

警方仔細調查後，卻發現曾女的說話疑點重重，不但前言不對後語，身體檢查也未發現異常或迷藥成份。再翻查附近的閉路電視片段，也未發現曾女及其聲稱將自己迷暈的人進出她所說的房間。面對警員的反覆追問，曾某不能自圓其說，最終承認被「綁架」之事是自己編造的，用書包丟失的藉口來掩蓋自己未完成寒假功課。

據曾某自白，她整個假期沒有按要求完成老師安排的功課，擔心老師一開學就要檢查。為了逃避老師的質疑和家長的責罵，就在平時看的偵探小說「啟發」下，自編自導自演了一場綁架鬧劇。曾某事後表示，自己後悔不已，保證今後一定好好學習，做個遵紀守法的好學生。