【中國漫遊】武磊與美斯爭做加泰球王？　內地網民都唔like

在下個月底，西甲的愛斯賓奴將會作客巴塞隆拿，愛斯賓奴教練透露在隊中的中國球員武磊屆時有機會出場，與美斯交鋒。 內地的《梨視頻》即時造文章，指有「武球王」稱號的武磊或會與美斯爭做加泰地區球王，但網民就大潑冷水，嘲諷媒體過份吹捧武磊。

中國足球員武磊在冬季轉會窗加盟西甲球會愛斯賓奴，雖然尚未有入球，但總算有得踢正選。內地的球迷和媒體都很關心武磊的表現，因為很久都沒有中國球員可以在歐洲高水平的聯賽中比賽了。

在下個月底，武磊會迎來一場大戰，所屬球隊愛斯賓奴要作客面對強隊巴塞隆拿，由於兩隊都是位處於加泰隆尼亞地區，這場比賽又被稱為加泰打吡。

內媒《梨視頻》的特派記者專訪了愛斯賓奴的主教練魯比，他聲稱武磊屆時有機會出場，與球王美斯過招。由於武磊有「武球王」的稱號，《梨視頻》即時大造文章，說這或將會一場加泰球王之爭，武磊會直接PK美斯。

不過這樣拿美斯和武磊比較，會否過份吹捧呢？就算是內地網民也看不過眼，紛紛留言dislike！

我們和大家即時fact check，武磊雖然被稱呼為「武球王」，但最厲害都只是拿過中國金球獎；至於美斯就奪得過1次世界盃金球獎、五次世界足球先生，是名副其實的球王。

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