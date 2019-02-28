成都2歲童眼睛驚現1.5厘米寄生蟲　此前與鄉下貓狗親密耍玩

近日成都有一名兩歲小孩眼睛不適，經診斷後確認有長約1.5厘米的寄生蟲在結膜囊蠕動。醫生推測事緣患者與貓狗動物曾有親密接觸。

據《紅星新聞》2月27日報道，2月16日，成都市民劉先生帶著2歲大兒子明明（化名）到郫都區醫院眼科就診，他說兒子眼睛紅紅又多眼垢。兩父子在農曆新年期間曾回到農村鄉下，他懷疑是酒店不乾淨導致眼睛發炎，所以起初只是買了眼藥水，給兒子滴了幾天，然而病情未見起色。

眼科主治醫師涂靜以裂隙燈檢查發現，明明的眼睛結膜囊內有游動的不明物體：「當時第一時間想到可能是寄生蟲，至於是啥子蟲子無法確定。」由於無法確定蟲子的類型，涂靜先對眼睛作表面麻醉，用水沖洗，再以棉籤取出尚在蠕動的蟲子，為時僅需一分鐘。這條蟲子長約1.5厘米，跟線頭一樣大小。

成都2歲童眼球驚見1.5厘米寄生蟲，此前與鄉下貓狗親密耍玩。（紅星新聞）

成蟲入眼可破壞玻璃體、損壞眼壁

經眼科副主任賈前偉確認，這條蟲子名叫結膜吸吮線蟲，主要寄生在貓犬動物的結膜囊中，寄生在人體眼睛中的情況比較少見。院方追問劉先生後得知，家裡雖然沒有養寵物，但農村鄉下有貓狗，回鄉其間明明一直粘著家裡貓狗玩。

賈前偉說，結膜吸吮線成蟲在眼睛結膜囊中，可引起眼結膜炎症，或導致肉芽腫形成，輕者無明顯症狀，或有眼部異物感、癢感、流淚、畏光、分泌物增多等，嚴重感染者可發生結膜充血，形成小潰瘍面，角膜混濁、眼瞼外翻等。成蟲可進入眼內，引起視力下降、眼壓增高，甚至破壞玻璃體、損壞眼壁。