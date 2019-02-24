【可致窒息】四川漢咳嗽帶血兩個月　求醫揭喉嚨寄生10cm肥美水蛭

最近，四川60歲的李先生無論吃飯、說話，喉嚨裏都感覺極不舒服。醫生使用電子支氣管鏡為他檢查時，竟看見一條水蛭吸附在他的喉嚨。醫生為李先生取出水蛭後，發現這條水蛭長達10厘米。

李先生近兩個月來時常咳嗽，感覺有東西咳不出來，喉嚨很不舒服，有時還會咳出血，於是他到醫院接受檢查。（《紅星新聞》）

李先生住在宜賓市興文縣大壩苗族鄉。他表示，近兩個月來時常咳嗽，感覺有東西咳不出來，喉嚨很不舒服，有時還會咳出血。為此，他早前曾到醫院接受檢查，當時他被診斷為慢性喉炎。因症狀沒能得到緩解，李先生上周再到醫院檢查。

醫生利用電子支氣管鏡為李先生做檢查時，竟發現一條活生生的水蛭吸附在氣管的黏膜上。由於水蛭的吸盤有很強的吸附力而且表皮光滑且柔軟，要將整條水蛭取出的難度很大，於是醫生決定先向水蛭噴麻醉藥，在其失去吸附力後再用鉗子將其夾出來。整個過程非常順利，水蛭取出時仍是活生生的，長達10厘米。

幾個月前曾直接用嘴吸水管

李先生解釋，幾個月前，他家從山上接入家中的水管堵塞。為了令水管暢通，於是他用嘴直接吸水管，水蛭幼蟲或蟲卵很有可能就是在那時進入喉嚨。由於當時並未發覺，所以沒有立即到醫院檢查。

醫生表示，水蛭幼蟲或蟲卵進入體內後，它吸附在氣管壁上，靠著吸血逐漸長大。氣管裏有充足的氧氣和血液，而且環境濕潤，因此是水蛭生長的「溫床」。如果李先生不及時醫治，待水蛭繼續生長後，有可能會堵塞氣道導致窒息。

（《紅星新聞》）