【姊弟情深】緊抱懷中肉身擋火　湖南12歲姊姊救5歲幼弟燒傷不治

湖南常德桃源縣一處居民家上周五（2月22日）凌晨突發火災，在危急時刻，12歲的姊姊陳子墨為保護年僅5歲大的弟弟陳墨子，將其緊抱懷中，以肉身擋住無情的火焰。弟弟最終成功保住性命，子墨卻因燒傷嚴重，經搶救後不治身亡。

火災發生在湖南常德桃源縣，陳皓一家的三層住宅凌晨被大火吞噬。（影片截圖）

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事發正值凌晨時分，睡夢中的父親陳皓被女兒尖叫聲吵醒，始驚覺家中失火，三層高安樂窩已被大火吞噬，濃煙瀰漫。陳皓費盡力氣爬到姊弟的房間準備救人，卻發現兒子已被包裹在棉被中，女兒則在外緊緊地抱着弟弟，並忍住大火猛燒在身上的痛苦，以肉身為弟弟擋火。陳皓坦言，如此震撼的畫面令他畢生難忘，並痛心表示，「她要是留在自己被子裏，她會比弟弟還傷得輕些。」

兩姊弟獲救後送院後，姊姊全身燒傷面積達55％，並陷入嚴重昏迷，經搶救數日仍於周三（2月27日）不治身亡。至於弟弟雖然燒傷面積亦超過20％，且有吸入性損傷，要接受氣管切開手術，但由在得到姊姊的捨身保護，情況相對穩定。令人最心痛是，弟弟醒來後的第一句話，就是淚眼汪汪地詢問「姊姊呢？」，而家人卻至今仍不敢告訴弟弟這一噩耗。

家人為姊姊舉行告別式。（梨視頻）

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家人日前已為子墨舉行告別式，場面哀戚。陳皓表示，子墨從小乖巧懂事，會幫忙照顧弟弟，故小姊弟的感情非常深厚，陳皓又透露，曾經問過子墨最喜歡爸爸、媽媽還是弟弟，結果她即脫口而出說是弟弟。小姊弟平日幾乎形影不離，如今卻陰陽相隔，未來弟弟不但有面對漫長的治療，而且亦要在知道真相後接受心理指導。

（瀟湘晨報／常德晚報／梨視頻）