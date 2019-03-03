【薪水可觀】北京陪月供不應求　月薪逾兩萬五還要提前半年預約

央視財經節目《經濟半小時》報道，在北京等內地發達城市有一項工作嚴重供不應求，月薪達2.5萬（人民幣，下同），仍難以找到足夠人手，那就是專門照顧新生兒和產婦的母嬰護理員，即俗稱的「陪月」（月嫂）。

北京陪月供不應求，最高級的「金牌月嫂」月薪可逾25000元。（資料圖片）

在北京，如果想立即找一位能馬上工作的陪月非常困難，基本上要在半年前預訂。而陪月之間也分「等級」，據當地一間家政服務公司工作人員介紹，初級月嫂是8800元起薪，中級月嫂是11800至15800元，高級月嫂是15800至19800元，特級月嫂是19800至25800元，金牌月嫂是25800元以上。

據國家統計局公開數據顯示，2017年北京非私營單位（如國有企業等）、私營單位就業人員年平均工資水平分別為131700元和70738元，按月是10975元和5895元。相比之下，陪月的薪水實在相當可觀，中級月嫂就已超出北京平均工資水平。

多人想趁豬年生「金豬寶寶」

據報道，北京、上海、廣州等發達城市，對陪月、保母的需求特別明顯，基本上都需要提前半年預約。

《經濟半小時》報道分析認為，2019年是豬年，很多人都想在今年生個「金豬寶寶」，因此陪月的需求龐大。比如在北京某家政公司，每天諮詢的人都絡繹不絕。公司具有培訓資格，因此可以在自己的公司培訓陪月。農曆新年過後，公司最忙的就是培訓教室。每天都有老師上課，公司的準陪月之前都做過育兒嫂，有些經驗，培訓十五天之後經過考試就可以工作，但也是要從初級月嫂做起。

全面二孩刺激需求

有分析認為，這現象與大陸「全面二孩」政策實施相關。比如，深圳市婦幼保健院院長表示，全面放開二孩政策後，醫院2016年、2017年分娩量均突破2萬人，2018年稍有回落，但全年仍有逾1.9萬人分娩。35歲高齡產婦的比例從2011年的10%上升到了2018年的28%。醫院二孩產婦的比例也從2011年的20%上升到了2018年的接近50%。

中央財經大學商學院組織與人力資源管理系系主任朱飛即認為，現象成因一部分是家政服務類的勞動力供給不足，「就北京的情況來看，北京的服務業在整個GDP當中佔比已經超過82%，全國的數字是52%，所以，北京對於服務業這種勞動力的需求是非常旺盛的。 」

（經濟半小時）