據《杭州日報》3月2日報道，浙江外國語學院大二女生王津上個月因車禍去世，其父母決定捐出亡女腎臟，受捐獻機構則頒予證書及慰問金。王津遺體於3月1日在福建家鄉下葬。

杭州20歲大學生赴兼職路上遇車禍，父母代捐亡女腎臟：她會同意的。（杭州日報）

20歲的王津是福建人，在浙江外國語學院就讀朝鮮語專業，準備出國留學。由於家庭並不富裕，為了給父母減少負擔，每到假期，王津就兼職補習以補貼家用，報道指其「一三五教數學，二四六教英語」。

今年1月寒假，王津為了賺取初一至三的3倍工資，沒有像其他同學一樣早早回家，反而留校並到西湖區一家Starbucks做兼職。1月24日早晨，王津在上班路上被一輛貨車撞倒，顱腦出血，緊急送往醫院搶救，陷入昏迷。

受捐獻機構致送證書及慰問金

王津父母聞訊後從福建趕赴杭州，看望女兒，至1月29日淩晨，王津的身體狀況急劇惡化，經搶救無效被宣布腦死亡。報道稱，王津母親在醫院見到不少關於器官捐獻的宣傳，並在女兒去世後致電紅十字會，決定捐出亡女腎臟以幫助尿毒症患者。

王津母親稱：「孩子走了，我們很痛苦。她一直是個善良的好孩子，把器官捐獻給有需要的人，讓生命在某種意義上延續，給我們一個念想……她一直是熱心的孩子，會同意這麼做的。」1月31日晚，器官捐贈儀式在浙醫一院舉行，其後王津遺體由父母帶回家鄉下葬。另外在王津彌留之際，學校頒授特製的「畢業證書」以表哀思。

2月20日，省紅會及西湖區紅會派員探望王津父母，其間表示：「我們會及時幫您了解，現在對方也已經出院，順利做好了手術。您多休息……這是您女兒的證書、慰問金，不管怎麼說，留個念想吧。」