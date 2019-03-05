【有驚無喜】男子在手臂紋女友名字為她慶生　泡溫泉後潰爛生水泡

湖北一名男子為女友準備生日驚喜，將她名字的拼音縮寫紋在手臂上。不料泡溫泉後，紋身處竟皮膚潰爛，長出密密麻麻的水泡，生日驚喜變成「有驚無喜」。

醫生介紹，由於紋身使用的顏料成分複雜，含有苯二胺等化學成分，容易對皮膚產生接觸刺激，輕者出現紅、癢等症狀，重者出現水皰、糜爛、潰爛等過敏反應。（示意圖／網上圖片）

現年30歲的李楠（化名）是一名自由職業者（Freelance），與女友正處於熱戀期。眼見女友生日快到，為給她一個「驚喜」，將其名字的拼音縮寫刻在他的左臂上，並在旁邊配上心形圖案。幾日後，紋身處卻出現紅斑、瘙癢、紅腫的症狀，他以為是短期反應，並未放在心上，更與朋友一起去浸溫泉。

到了女友生日那天，他向女友展示自己的紋身，不料卻把女友嚇了一跳，只見紋身部位竟然破潰出水，長出密密麻麻的水泡，十分嚇人。李楠這才急忙到醫院就診。

顏料過敏 經診斷為接觸性皮炎

醫生檢查他的胳膊後，發現其手臂皮膚潰爛嚴重，長水泡的地方與紋身的輪廓一致，考慮他可能是對紋身中的顏料過敏，診斷為接觸性皮炎。在出現過敏症狀後，患者又去泡溫泉，導致皮膚感染加重。

醫生介紹，門診經常會遇到紋身過敏的人，由於紋身使用的顏料成分複雜，含有苯二胺等化學成分，容易對皮膚產生接觸刺激，輕者出現紅、癢等症狀，重者出現水皰、糜爛、潰爛等過敏反應。如果不及時治療，皮疹可能發展到全身甚至引起全身症狀。

（長江日報）