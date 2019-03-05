四川翁報警抓「偷雞賊」　男孩被捕喊冤：我是「借Wifi」玩遊戲

3月3日，四川宜賓市派出所民警接到某村老人的報警，稱自己逮到了個 「偷雞賊」，請民警快來協助抓獲歸案。 但警方趕來處理，男孩喊冤說，是來菜園子「借用」他們家的Wifi，並沒有偷雞。老人反問：什麼是Wifi？

四川警方正在盤問「偷雞」的孩子。（紅星新聞）

警方趕到現場後瞭解到，報警的老人家叫劉炳忠，3月2日家裡剛丟失了一隻雞，一直沒找到。3月3日，劉炳忠老人一大早就看到一個十多歲的男孩蹲在自家菜園裡，鬼鬼祟祟的。老人覺得可疑，就上前詢問，沒想到男孩拔腿就跑。

年事已高的劉炳忠跑不過少年，慌張間扯下了男孩子的外套。老人追不上，遠遠看到男孩跑向了附近的一所房子。劉老漢遂報警請求警方協助，幫他抓住「偷雞賊」。

後來由老人帶路，警方找到了劉炳忠「偷雞賊」家。原來「偷雞賊」是同村的孩子小劉（化名），早上只是在老人的菜地裡蹲著「偷Wifi」玩手機遊戲。並不是要到老人家裡偷東西，老人的雞丟失也跟這孩子無關。

隨後，劉炳忠老人的媳婦也聞訊趕到了，笑稱確實偶爾看到小劉在自家菜地裡「偷Wifi」打遊戲，這事兒都是老人不懂，產生了誤會。「附近只有我們家安裝了無線Wifi，去（2018）年他就在背後躲著打遊戲。」劉炳忠的媳婦告訴警察，確實這孩子是「偷Wifi打遊戲」。

「偷Wifi？偷啥子Wifi？」見老人一臉茫然，員警細心向老人解釋了什麼是Wifi，同時也教育了小劉不能沉迷於手機遊戲，要把時間和精力都用在學習上，結束一樁鬧劇。

（紅星新聞）