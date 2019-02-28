四川醫院招募脫髮志願者試藥　僅招30人竟吸引2萬人報名

近日，內地一則「防脫育發液志願者招募」在網上受到關注。四川大學華西醫院在微信公眾號上發布了一條招募資訊，希望招募有脫髮困擾的試用者，來測試一款防脫育發液產品，並稱稱實驗有相應報酬，兩天報名人數竟高達2萬人。院方其後表示，他們只招募30名志願者，且消息發布後半小時內已經招滿。

四川大學華西醫院在微信公眾號上發布了招募脫髮志願者試藥的廣告。（網上圖片）

該醫院化妝品評價中心發布的消息顯示，有脫髮困擾，年齡在18至60歲，沒有參與該中心其他項目的人，均可報名領取育發液後家試用28天，連續四周每周五回訪，並提示「有相應報酬」。而據工作人員介紹，所謂「報酬」為交通補貼。「因為每週會有回訪，醫院會給一些交通補貼。」而根據試用期間回訪次數的不同，補貼在幾十到幾百元人民幣不等。

該招募啟事發布後，引發網民的廣泛關注，並成為微博熱話：

「天生我材必有用。」 「郵費我出，我願意當小白鼠。」 「千軍萬馬過獨木橋。」 「比考公務員都難！」

該醫院發布脫髮志願者試藥廣告後半小時內已經招滿30人。（網上圖片）

另據華西醫院李醫師表示，報名者年齡主要是20多歲到40多歲為主。但值得注意的是，他本以為名額的「競爭者」來自「80後」、「90後」，沒曾想大批的「95後」、「00後」也加入了申請行列。

（綜合報道）