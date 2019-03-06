【如廁之災】撈墮廁手機右手被卡廁洞　江蘇婦：怕失朋友聯繫方式

3月4日，江蘇南通一名六旬婦人如廁時，不慎將手機掉到蹲廁內。她伸右手入蹲廁打撈，沒想到手臂被「塞實」，整個身體都要貼住廁所地板，動彈不得。最終要靠當地消防員到現場將蹲廁拆解，她才得以「重獲自由」。

江蘇南通一名六旬婦人如廁時，不慎將手機掉到蹲廁內。她伸手入蹲廁打撈，沒想到手臂被「塞實」。（網上圖片）

3月4日上午9時53分，南通消防指揮中心接報，海門市海影新村一名六旬老婦手臂被蹲廁「塞實」，急需救助。接報後，消防員趕赴現場處理。原來，老婦如廁時不慎將手機掉在蹲廁，情急下將手伸進去打撈，手臂卻被「塞實」在蹲廁坑洞，結果整個身體都貼住廁所地板，動彈不得。

經現場觀察，由於廁所比較狹小，救援空間有限，且老婦身體顫抖，手臂已出現紅腫現象，情況十分緊急，但是老婦意識仍非常清醒。通過快速偵查，消防員發現蹲廁可以破拆，便決定把它拆解，助老人拔出手臂。

伸手入深窄坑洞太久致腫脹

考慮到老婦年紀較大，一名消防員找衣物為她做好保護措施，防止在過程中碎片劃傷其手臂；另一人利用消防鐵鎬先拆解蹲廁周邊，擴大救援空間。接下來，他們再小心拆解老婦手臂邊上的磁瓦，大約10分鐘後，她的手臂終於成功拔出。之後，消防員又將手機從蹲廁底下順利撈上來。

後經詢問得知，該老婦怕丟失老朋友們的聯繫方式，情急之下直接把手臂伸進蹲廁坑洞內找尋。但由於坑洞又深又窄，時間一久造成手臂腫脹，才「塞」在坑洞口。所幸老婦的手臂只是輕微擦傷，並無大礙。