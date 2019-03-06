將三子女申報孤兒詐領補助金　貴州村幹部被開除黨籍　

近日，貴州某一縣紀監委公告了一起扶貧領域腐敗和作風問題典型案例。 據了解，貴州磐石鎮桃谷坪村黨支部書記吳江洪，利用職務之便，採取變更監護人的方式，將其子女3人作為孤兒申報孤兒補助，違規享受孤兒補助資金11.19萬元（人民幣，下同），而吳江洪也因此受到開除黨籍處分。

問及為何要詐領補助金，貴州村幹部回，「離婚後帶娃難」。（資料圖片）

前不久，貴州紀檢監察組針對磐石鎮孤兒補助資金開展專項監督。走訪中得知，該鎮桃谷坪村黨支部書記吳江洪「可能」違規將自己親生的3個孩子申報為孤兒，從而享受孤兒補助資金的問題。

起初，紀檢監察組還不太相信這是真的，都覺得很蹊蹺，認為這是一個不可理喻的事情。於是，紀檢監察組兵分兩路，一路進一步走訪群眾，瞭解吳江洪家庭成員的基本情況；一路前往鎮民政部門，瞭解孤兒審批程式有關政策，核實相關資訊。

經過走訪群眾及查詢資訊，3個孩子確實是吳江洪的親生孩子。而在鎮民政部門的散居孤兒基本生活費發放花名冊上，卻赫然寫有吳江洪3個孩子的身份資訊，補助原因欄為「查找不到生父母」。

令人瞠目結舌的是，補助資金卻正常發放，每月每人600元，3個孩子一直以「孤兒」名義享受補助資金。

隨著調查的深入，真相逐漸浮出水面。2011年10月，吳江洪利用職務之便，通過編造假材料、變更監護人等方式，把自己親生3個孩子作為孤兒向該鎮民政部門提交了孤兒申請。其中2個孩子的監護人為其弟弟，1個孩子的監護人為其父親，並與民政部門簽訂了《散居孤兒監護協議書》。

而這份《散居孤兒監護協議書》顯示，孤兒父母已死亡（失蹤），孤兒隨乙方生活。就這樣，在未經過認真審核的情況下，吳江洪親生的3個孩子便開始享受孤兒補助資金，2012年1月至2017年9月，3個孤兒補助資金共11.19萬元，全部進入吳江洪的腰包。

2018年7月，紀檢監察組根據初核情況，對吳江洪的違紀問題進行立案審查，並詢問「你家幾個孩子？」

面對審查組拿出的證據，吳江洪回覆，「有3個」，並對自己的違規違紀事實供認不諱，隨後主動上交所有違紀資金。2018年12月，因涉案金額較大，吳江洪受到開除黨籍處分，涉及有關部門的責任人均受到相應處理。

（中國紀檢監察報）