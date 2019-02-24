貴州長髮女住酒店　頭頂一夜光禿指遭職員剃頭　影片不見有人出入

在酒店一覺醒來，竟然發現頭頂禿了一大片！貴州貴陽一名留有一頭長髮的姓胡女子，早前入住酒店一夜後，醒來時卻驚見頭頂秀髮被剃掉，光禿的頭皮露出一道剃痕。女子氣忿地找酒店職員交涉，直指懷疑是職員潛入其房中所為。酒店方面翻看閉路電視片段，指顯示事當晚無其他人進出過女事主的房間，令事件內情撲朔迷離。

胡小姐在酒店住了一夜後，準備退房走進電梯的時候，頭頂就光禿了一片。（網上圖片）

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聲稱被剃頭的胡小姐於本月16日入住事發酒店，從閉路電視的片段可見，她前往酒店房間時長髮披肩，頭頂的頭髮還是很茂密。但到第二天準備退房走進電梯的時候，頭頂中央就禿了一片，光禿的是她髮際線靠左位置，長約5厘米，寬約3厘米的頭皮都露了出來。胡小姐指第二天睡醒之後梳頭，感覺頭髮少了很多，而光禿位置留有髮根，所以她斷定「肯定是被剃的」，而且懷疑是酒店職員所為：「我懷疑是那個給我開房的男士，因為他看起來就不像什麼好人。」

胡小姐事後報警求助，警方翻查酒店走廊和電梯內閉路電視，但並未發現有其他人進入過胡小姐的房間。酒店店長表示，他們對胡小姐的遭遇深表同情，但並不知道小胡的頭頂為什麼變成這樣，「房間裏面是她的私人空間，我們不可能安一個攝像頭在裏面實時監控」。

胡小姐髮際線靠左位置出現一片光禿，懷疑是剃掉頭髮，但「真兇」是誰則未知曉。（網上圖片）

不過，胡小姐仍堅持酒店要負責任，最後酒店同意她先到美髮店看看有什麼辦法處理，再做進一步的協商。

不少網民認為事有蹊蹺，有人懷疑是「鬼剃頭」（斑禿），不過亦有人指掉髮的地方很光滑，但留有小小的髮根，明顯是被剃的。有網民就認為是胡小姐說謊，「說不定妳自己在房間裏剃的」。

（綜合）