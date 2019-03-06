浙江婦左眼皮跳足10年以為「好意頭」　求醫後證面肌痙攣可致面癱

出於民間迷信心理，部分人認為眼皮跳（俗稱「眼眉跳」）與運程吉凶有關，或稱「左吉右凶 」，或稱「左眼跳財，右眼跳災」，總之左眼「眼眉跳」就覺得有「好意頭」。 浙江陳女士便是其中一名迷信之人。從10年前開始，她的左眼就不時「眼眉跳」，但因堅信「左眼跳財」，一直沒有放在心上。直到近日「眼眉跳」的情況已嚴重到影響生活，她才到醫院檢查，發現原來是面肌痙攣。如果一直不治療，更有可能發展成面癱。

醫院神經外科專家張劍平接診後發現，陳女士左眼皮持續不自主抽動，非常痛苦，經檢查後確診為面肌痙攣。（網上圖片）

現年55歲、家住浙江寧波陳女士在一家紡織廠上班。10年前某日上班期間，她的左眼眼皮突然開始「跳」起來。因相信「左眼跳財，右眼跳災」之說，她認為這是個「好意頭」。

但從那天起，陣發性、不規律性的左眼皮抽搐就一直伴隨著陳女士。起初抽搐較輕，持續幾秒，後來時間逐漸延長到幾分鐘、十幾分鐘，抽搐逐漸頻繁加重。但她相信「左眼跳財」，一直沒把這事放在心上。直到最近，陳女士的左眼皮跳得愈來愈厲害，甚至連續24小時一直跳動，嚴重影響工作和生活。她才在家人的陪伴下到當地的醫院就診。

醫生：不及時治療可能會變成面癱

醫院神經外科專家張劍平接診後發現，陳女士左眼皮持續不自主抽動，非常痛苦，經檢查後確診為面肌痙攣。他指出，眼皮跳與運氣無關，而是健康問題，比如陳女士所患的面肌痙攣，就是由多種原因導致一側或雙側面部肌肉反覆發作的陣發性、不自主的抽搐，在情緒激動或緊張時加重，多在中年後發生，常見於女性。

張劍平續指，面肌痙攣如果不治療，一般不會自然好轉，而且發作會逐漸頻繁，數年後可能會出現面癱。因此，患有面肌痙攣的患者應盡快到正規醫院接受治療。

（浙江之聲）